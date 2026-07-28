Amarga derrota en el Mundial 2026: Scaloni envía un emotivo mensaje a la afición

El director técnico de la selección nacional de Argentina, que cayó de forma amarga ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni envió un mensaje sincero y conmovedor a los aficionados de Argentina y de todo el mundo.

Zamin.uz presenta la significativa declaración del experimentado estratega publicada en sus redes sociales oficiales y los últimos detalles sobre la final del Mundial 2026.

1. «El trabajo de estos guerreros es el verdadero trofeo»: Las disculpas del entrenador

Lionel Scaloni expresó su profunda tristeza por no haber podido ganar el segundo título mundial consecutivo con su equipo. Sin embargo, destacó que está orgulloso de la entrega, la valentía y el espíritu de lucha «de guerreros» que sus jugadores demostraron en el campo.

Del mensaje de Lionel Scaloni a los aficionados: «Les pido disculpas por no haber podido traerles otra copa y no haberles dado una nueva alegría. Pero quiero que recuerden el trabajo, la fe y la lucha hasta el final de este grupo de jugadores, mis guerreros. ¡Eso es el verdadero trofeo!»

Datos clave sobre la final del Mundial 2026 y el mensaje de Lionel Scaloni

Aspecto / Indicador Detalles Competición Copa del Mundo 2026 (Final) Resultado del partido España 1:0 Argentina (en la prórroga) Seleccionador Lionel Scaloni Contenido del mensaje Disculparse con los aficionados y reconocer el esfuerzo de los jugadores Agradecimientos expresados A los jugadores, cuerpo técnico, empleados de la AFA y aficionados

2. Agradecimientos generales y el amargo desenlace de la final del Mundial 2026

El técnico argentino expresó en su mensaje su sincera gratitud no solo hacia los jugadores, sino también hacia todas las personas que estuvieron junto al equipo en este arduo camino, incluyendo al cuerpo técnico, al personal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y, sobre todo, a los millones de aficionados que apoyaron incondicionalmente a la selección nacional.

Cabe recordar que las selecciones de Argentina y España se enfrentaron en la gran final de la Copa del Mundo 2026. El tiempo reglamentario de este reñido encuentro terminó sin goles, pero en la prórroga la selección española anotó el único y decisivo tanto, ganando por 1:0 y proclamándose campeona del mundo.

La participación de la selección argentina en el Mundial 2026 y el valiente mensaje de Lionel Scaloni están siendo recibidos con gran respeto por la comunidad futbolística.

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