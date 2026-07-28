Neymar desmiente las informaciones sobre un conflicto en el vestuario de Santos

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Neymar desmiente las informaciones sobre un conflicto en el vestuario de Santos

Neymar, la estrella del club brasileño Santos, reaccionó firmemente a las informaciones de que había insultado a jugadores jóvenes en el vestuario tras el último partido del equipo. Según Goal.com, el experimentado delantero rechazó categóricamente estos rumores infundados y demostró, a través de una foto irónica en las redes sociales, que la cohesión sigue intacta en el equipo. Así lo informa Goal.com informa .

El dramático partido del campeonato nacional contra el Chapecoense había terminado con un empate 2-2. Los medios locales habían informado que tras este encuentro, el capitán de 34 años —autor de ambos goles de Santos— se había peleado con sus compañeros, en particular con el joven jugador Gabriel Bontempo.

Una respuesta tajante a los rumores

Según la información difundida por la prensa brasileña, Neymar habría criticado duramente a su joven compañero, menospreciado su estado de forma y predicho que jugaría en la segunda división la próxima temporada. Sin embargo, el ex delantero del Barcelona desmintió inmediatamente esta falsa información y publicó un comunicado especial en su cuenta de Instagram.

Según ESPN, para acabar con estas provocaciones, Neymar publicó una foto junto a Gabriel Bontempo acompañada de un emoji de risa y un comentario humorístico en tono de broma. Bontempo, a su vez, compartió la publicación, confirmando en la práctica que no existe ningún conflicto en el equipo.

Ambiente futbolístico y responsabilidad

Al explicar la situación en el vestuario en su videomensaje, Neymar destacó que este tipo de rigor y exigencia es algo habitual en los equipos de fútbol:

  • Tras el partido, todos los jugadores asumieron colectivamente la responsabilidad
  • Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa y Neymar expresaron abiertamente sus opiniones sobre la situación
  • No ha habido ningún tipo de presión ni insulto hacia los jóvenes
  • La exigencia se considera algo natural en cualquier equipo profesional que quiera ganar
El líder del club histórico criticó a quienes difunden noticias falsas, exigiendo que aquellos alejados del verdadero entorno futbolístico detengan tales invenciones. Señaló que ya no tolerará provocaciones infundadas y destacó que la unidad dentro del equipo es más importante que nunca.

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