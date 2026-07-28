Manchester City el centrocampista estrella del club Rodri se sometió con éxito a una pequeña intervención quirúrgica debido a molestias en la espalda. Goal.com informa que el proceso de recuperación del jugador de 30 años, que triunfó con la selección de España en la Copa del Mundo en Norteamérica, será breve, disipando así los temores de una baja prolongada. Así lo informa Goal.com .

Un comunicado oficial del club confirmó que Rodri sufría de dolores en la espalda desde hace algún tiempo, por lo que el tratamiento médico era necesario. Actualmente, el jugador ha comenzado su periodo de rehabilitación y descansa bajo supervisión médica.

Rumores de fichajes y situación contractual

Durante el mercado de fichajes de verano, los rumores sobre la posible marcha de la estrella española alfueron incesantes. Sin embargo,el entrenador Enzo Maresca había comentado sobre estos rumores antes de la operación, destacando que es habitual que existan tales debates en torno a los grandes jugadores.

Se sabe que el contrato actual de Rodri con el club ha entrado en sus últimos 12 meses. Aunque los mancunianos le han ofrecido un nuevo y lucrativo contrato, el ganador del Balón de Oro 2024 aún no ha anunciado su decisión final sobre su futuro a largo plazo. Real Madrid por su parte, espera aprovechar las dudas del jugador.

Próximos partidos y planificación

Debido al descanso obligatorio tras la Copa del Mundo y al programa de recuperación postoperatoria, Rodri se perderá la gira de pretemporada por Asia a principios del próximo mes.escribe que se espera que el centrocampista se incorpore a los entrenamientos grupales a finales de agosto.

Cabe recordar que Manchester City se enfrentará a Arsenal el 16 de agosto en la Community Shield. Aunque es muy probable que Rodri se pierda este encuentro, su pronta vuelta a los terrenos de juego supone una gran noticia para el cuerpo técnico.