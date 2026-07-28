Mercado de fichajes del Milan: se valora la opción de Matias Soulé

El Milan, uno de los clubes líderes de la Serie A, se muestra muy activo en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Según la información difundida por Matteo Moretto, en los últimos días la Roma de Roma le ha ofrecido su talentoso extremo ofensivo Matias Soulé a la directiva milanista. Nacido en 2003 y con un contrato vigente con los romanos hasta 2029, el futuro del delantero argentino sigue por ahora en el aire, informa Goal.com .

Desde hace varias semanas, el Milan busca un jugador zurdo capaz de actuar en la mediapunta, generar peligro en el área rival y repartir asistencias de gol. En un principio, el equipo intentó fichar a Kostas Karetsas, jugador del Genk, pero tras la elección del joven talento griego de decantarse por el Borussia Dortmund, los rossoneri se vieron obligados a barajar opciones alternativas. Matias Soulé, exjugador de la Juventus y del Frosinone, es señalado como uno de esos candidatos.

Exigencias de la Roma y precio de traspaso

La directiva de la Roma ha colocado a Matias Soulé en el mercado de fichajes y la cifra fijada por el jugador asciende a 35 millones de euros. Cabe destacar que esta cantidad coincide exactamente con la que el club de Dortmund pagó por Karetsas. Los giallorossi lo habían fichado en 2024 procedente de la Juventus por 25,6 millones de euros más 4 millones en variables. Asimismo, los turineses se reservaron el derecho a un 10 % de una futura venta del futbolista. Los romanos tienen como objetivo sacar rédito económico de este traspaso y propiciar una subasta.

Actualmente, las ofertas concretas por el jugador argentino solo han llegado desde Arabia Saudí, concretamente de los clubes Al-Ahli y Al-Ittihad. A nivel europeo, equipos como el Stuttgart, el Sunderland y el Fulham se han limitado a mostrar interés y a tantear la situación. Si bien para el Milan este fichaje no constituye una prioridad absoluta, el nombre del jugador sigue figurando en su lista ampliada.

Salario del jugador y postura del agente

El salario neto anual de Matias Soulé es de 2,5 millones de euros, una cifra que encaja perfectamente dentro de las posibilidades financieras del Milan. El club buscaba un centrocampista ofensivo zurdo que pudiera unirse a futbolistas de la talla de Christian Pulisic y Nkunku. Sin embargo, cabe señalar que para la Roma, Pulisic y Nkunku entran en la categoría de jugadores intransferibles.

A finales de junio, en una entrevista concedida al Corriere dello Sport, el agente del jugador, Martin Guastadisegno, desmintió categóricamente los rumores de mercado. Según sus palabras, las informaciones sobre ofertas por el futbolista no se ajustan a la realidad y no se ha dado ningún paso en firme. El representante recalcó que Soulé es un activo importante para la Roma y que este tipo de noticias infundadas que se filtran desde el club perjudican la carrera del jugador.