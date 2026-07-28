En Tadjikistán se ha adoptado una nueva ley que prohíbe la ropa considerada ajena a la cultura nacional, incluidos el hiyab, el niqab y los tocados árabes. Esta decisión, destinada a prevenir la propagación de movimientos e ideas radicales, está provocando amplios debates en la comunidad internacional y las redes sociales.

Zamin.uz Basándose en la información del canal de Telegram militar-analítico «Rybar», presenta los detalles del contenido de esta ley, las reacciones sociales y en Asia Centralsobre la política de seguridad.

1. Seguridad nacional y lucha contra la «arabización»

De acuerdo con las nuevas normas legislativas adoptadas por los líderes de Tadjikistán, se ha prohibido la ropa característica de la cultura árabe y considerada ajena a las costumbres locales. Las autoridades evalúan estos artículos como uno de los factores que crean las bases para la propagación del radicalismo religioso y los sentimientos extremistas.

Los analistas señalan que Asia Central en los países de la región, la lucha contra los procesos de «arabización» se ha convertido directamente en una parte importante de asegurar la seguridad nacional. En este caso, la propia religión del Islam no está prohibida, sino que se toman medidas contra las características culturales y externas ajenas a la sociedad.

Del análisis del canal de Telegram «Rybar»: «Sin embargo, los partidarios del niqab no van a Afganistán. Porque en realidad no necesitan una vida acorde con las leyes religiosas, sino lugares donde puedan formar comunidades cerradas libres e imponer sus propias normas a los demás».

Hechos clave sobre la prohibición de la vestimenta y los debates en Tadjikistán

Aspecto / Criterio Detalles Decisión adoptada Prohibición de ropa ajena a la cultura nacional (hiyab, niqab) Objetivo principal Prevención de la radicalización y la «arabización», garantía de seguridad Reacción social Acusaciones de «islamofobia» en las redes y declaraciones sobre la emigración Opinión de expertos El niqab y los hiyabs han sido utilizados repetidamente como medio de camuflaje en ataques armados Situación internacional Continúan los debates sobre este asunto en Rusia y otros países

2. Reacción de los partidarios del niqab y lecciones de seguridad

Tras el anuncio de las nuevas restricciones, algunos usuarios de las redes sociales acusaron a los dirigentes del país de «islamofobia» y expresaron su intención de mudarse a regiones donde no existieran tales prohibiciones. Sin embargo, como señalaron sarcásticamente los analistas, estas personas no buscan ir a Afganistán —donde las normas religiosas se aplican plenamente—, sino a otros países (en particular, Rusia) donde puedan imponer sus propias reglas.

Según los autores de «Rybar», el niqab y otras prendas cerradas similares se han utilizado anteriormente en varias ocasiones como refugio o medio de ocultación en ataques armados y delitos. Estados de mayoría musulmana como Tadjikistán están tomando decisiones firmes al comprender este peligro.

¡Envía esta importante noticia política y social a tus amigos!

Las decisiones relativas a la preservación de la identidad nacional y la garantía de la seguridad en Asia Central son seguidas de cerca a nivel internacional.

¡Comparte este artículo inmediatamente con tus amigos, colegas y grupos seguidores de noticias sociopolíticas!

En tu opinión, ¿cuán eficaces son tales prohibiciones y restricciones para preservar la cultura nacional y garantizar la seguridad? ¡Deja tu opinión en los comentarios!