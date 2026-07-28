Hannah Hampton renueva su contrato con el Chelsea

La portera de la selección de Inglaterra Hannah Hampton ha vinculado su futuro al club Chelsea firmando un nuevo contrato por dos años. Según informa Goal.com, este acuerdo representa un paso crucial para el club londinense en medio de un periodo de transición y preocupación entre los aficionados, asegurando su permanencia en el oeste de Londres hasta el verano de 2028. Así lo informa Goal.com .

El contrato anterior de la jugadora debía expirar al final de la presente temporada. Tras ciertas dificultades en la temporada 2025-2026, cerrar un nuevo acuerdo con la guardameta de 25 años era una de las prioridades principales de la directiva del club. Llegada al Chelsea procedente del Aston Villa en 2023, la portera se convirtió rápidamente en una de las jugadoras más fiables del fútbol mundial.

Estabilidad y nuevos objetivos

La continuidad de Hannah Hampton aporta la estabilidad necesaria a un equipo que atraviesa cambios importantes. En una entrevista concedida al sitio web oficial del club londinense, la futbolista no ocultó su inmensa alegría por esta decisión y destacó que el Chelsea es el equipo de sus sueños en Inglaterra.

Recordando que su mudanza de las Midlands a Londres fue su primera experiencia lejos del hogar familiar, la portera señaló que el ambiente del club le ayudó a sentirse como en casa. Expresó que continuará creciendo tanto como jugadora y como persona, y que dará todo lo posible para devolver al equipo a sus cumbres de éxito anteriores.

Trofeos y logros personales

Desde su llegada al oeste de Londres, Hannah Hampton ha ganado cinco grandes títulos, entre ellos el triplete nacional invicto de la temporada 2024-2025 y los premios al Guante de Oro de la WSL. Asimismo, sus brillantes actuaciones en el escenario internacional y con la selección fueron debidamente reconocidas el año pasado con el prestigioso Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro.

A pesar de ciertos rumores en los medios y algunas dificultades, Hannah nunca ha bajado su nivel de juego sobre el césped. Se une así a sus compañeras de selección Lucy Bronze y Aggie Beever-Jones en la lista de renovaciones.