China prueba su primera nave espacial reutilizable Lihong-2

La empresa aeroespacial CAS Space y el Instituto de Mecánica de la Academia China de Ciencias han dado un paso importante en el desarrollo de tecnologías de cohetes y naves espaciales reutilizables. Según Ixbt.com, el nuevo laboratorio de mecánica de ingeniería básica y sistemas de control de Pekín ha iniciado trabajos de investigación y desarrollo para crear futuros lanzadores totalmente reutilizables. Esta iniciativa tiene como objetivo llevar los proyectos espaciales comerciales del país a un nuevo nivel, informa Ixbt.com informa .

Nuevos centros científicos y trabajos de ciclo completo

Además de las estructuras conjuntas, CAS Space también inauguró el Instituto de Investigación de Innovación. Este centro ha sido designado como responsable de desarrollar tecnologías prometedoras, probar soluciones de ingeniería modernas y acelerar los proyectos espaciales comerciales. Según los especialistas de la empresa, las actividades de ambas estructuras garantizarán un ciclo completo que va desde la investigación fundamental hasta las pruebas en tierra y las preparaciones preuelo.

Actualmente, las pruebas iniciales han superado la fase de laboratorio y se están preparando los vuelos prácticos. La atención se centra en el demostrador Lihong-2, que incluye tecnologías de recuperación y reutilización y está diseñado para realizar experimentos científicos en condiciones de microgravedad. El trabajo de diseño del proyecto ha concluido y actualmente se están realizando pruebas en tierra a gran escala.

Especificaciones técnicas de la nave espacial Lihong-2

El vuelo de debut del dispositivo prevé ascender a una altura de 100 kilómetros seguido de un aterrizaje vertical. Según la información oficial, el Lihong-2 cuenta con los siguientes parámetros técnicos:

Longitud de 18 metros;

Diámetro de 3,35 metros;

Masa inicial de aproximadamente 60 toneladas;

Capacidad de hasta siete pasajeros o hasta tres toneladas de carga útil;

La ingravidez en el espacio dura tres minutos.

Durante la primera misión, se lanzarán al espacio varias cargas útiles experimentales, incluido un dispositivo automático para el cultivo de cristales de proteína. A través de estas muestras, los científicos planean realizar investigaciones para crear nuevos medicamentos contra enfermedades oncológicas y cardiovasculares. Asimismo, se ubicará a bordo un robot autónomo que verificará el trabajo en condiciones espaciales y un sistema especial para supervisar el estado de los pasajeros en futuros vuelos turísticos.

La tarea principal del vuelo es probar la capacidad de regresar independientemente a la Tierra, realizar la navegación y lograr un aterrizaje preciso una vez finalizada la parte activa. Posteriormente, como continuación lógica del programa, está previsto probar en 2028 el aparato Lihong-3 de pleno derecho, reutilizable y diseñado para misiones orbitales de larga duración.