А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатилади
Европада янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнлари қизғин давом этмоқда. Goal.com хабар беришича, Варнер Брос. Дисковерй компанияси Италиянинг гранд клублари — Рома, Ювентус ва Милан жамоаларининг мавсумолди назорат учрашувларини ҳамда Англия футбол мавсумининг анъанавий очилиш ўйинини очиқ эфирда намойиш этиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансляциялар футбол ишқибозларига ёзги трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлардан сўнг жамоаларнинг қандай ҳолатда эканини баҳолаш имконини беради. Хусусан, Италия чемпионати стартига саноқли ҳафталар қолган бир пайтда гранд клубларнинг халқаро майдондаги синов ўйинлари катта қизиқиш уйғотмоқда.
Италия грандлари синовиМазкур туркум учрашувлар 1-август куни Уелсда бошланади. Кардифф Ситй Стадиум майдонида бўлиб ўтадиган Кардифф Ситй ҳамда Рома ўйини Жямпиеро Гасперини шогирдлари учун Британия жамоаларига қарши учта назорат учрашувидан иборат сериянинг биринчиси бўлади.
Шундан сўнг, Ювентус ва Милан жамоалари Осиё бўйлаб сафарларини бошлаб, жаҳон чемпиони даражасидаги Челси клубига қарши майдонга тушишади. Туринликлар Гонконгдаги Кай Так Стадиум аренасида, миланликлар эса Жакартадаги Гелора Бунг Карно Стадиум стадионида куч синашадилар.
Ушбу ўйинлар Лучиано Спаллетти ва Рубен Аморим бошчилигидаги жамоалар учун янги мавсум олдидан ўз имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият яратиб беради. Барча баҳслар НОВE телеканалида кечки соат 21:30 да кечиктирилган тарзда эфирга узатилади.
Англия Суперкубоги ва мавсум очилишиАвгуст ойининг ўрталарида эса эътибор Англия футболига қаратилади. 16-август куни соат 16:00 да Арсенал ҳамда Манчестер Сити жамоалари ўртасидаги анъанавий Коммунитй Шиелд — Англия Суперкубоги баҳси бўлиб ўтади.
Премер-лига чемпиони ва Англия кубоги ғолиби ўртасидаги ушбу тўқнашув мамлакат футбол мавсумининг расмий очилиш учрашуви ҳисобланади. Мазкур беллашув НОВE телеканалида жонли эфирда, шунингдек, HBO Max ва дисковерй+ платформалари орқали онлайн тарзда томошабинларга бепул тақдим этилади.
…