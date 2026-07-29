А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатилади

·39·Спорт
А Серия грандлари ва Англия Суперкубоги баҳслари эфирга узатилади

Европада янги мавсум олдидан тайёргарлик жараёнлари қизғин давом этмоқда. Goal.com хабар беришича, Варнер Брос. Дисковерй компанияси Италиянинг гранд клублари — Рома, Ювентус ва Милан жамоаларининг мавсумолди назорат учрашувларини ҳамда Англия футбол мавсумининг анъанавий очилиш ўйинини очиқ эфирда намойиш этиш ҳуқуқини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансляциялар футбол ишқибозларига ёзги трансферлар ва таркибдаги ўзгаришлардан сўнг жамоаларнинг қандай ҳолатда эканини баҳолаш имконини беради. Хусусан, Италия чемпионати стартига саноқли ҳафталар қолган бир пайтда гранд клубларнинг халқаро майдондаги синов ўйинлари катта қизиқиш уйғотмоқда.

Италия грандлари синови

Мазкур туркум учрашувлар 1-август куни Уелсда бошланади. Кардифф Ситй Стадиум майдонида бўлиб ўтадиган Кардифф Ситй ҳамда Рома ўйини Жямпиеро Гасперини шогирдлари учун Британия жамоаларига қарши учта назорат учрашувидан иборат сериянинг биринчиси бўлади.

Шундан сўнг, Ювентус ва Милан жамоалари Осиё бўйлаб сафарларини бошлаб, жаҳон чемпиони даражасидаги Челси клубига қарши майдонга тушишади. Туринликлар Гонконгдаги Кай Так Стадиум аренасида, миланликлар эса Жакартадаги Гелора Бунг Карно Стадиум стадионида куч синашадилар.

Ушбу ўйинлар Лучиано Спаллетти ва Рубен Аморим бошчилигидаги жамоалар учун янги мавсум олдидан ўз имкониятларини яна бир бор синовдан ўтказиш учун ажойиб имконият яратиб беради. Барча баҳслар НОВE телеканалида кечки соат 21:30 да кечиктирилган тарзда эфирга узатилади.

Англия Суперкубоги ва мавсум очилиши

Август ойининг ўрталарида эса эътибор Англия футболига қаратилади. 16-август куни соат 16:00 да Арсенал ҳамда Манчестер Сити жамоалари ўртасидаги анъанавий Коммунитй Шиелд — Англия Суперкубоги баҳси бўлиб ўтади.

Премер-лига чемпиони ва Англия кубоги ғолиби ўртасидаги ушбу тўқнашув мамлакат футбол мавсумининг расмий очилиш учрашуви ҳисобланади. Мазкур беллашув НОВE телеканалида жонли эфирда, шунингдек, HBO Max ва дисковерй+ платформалари орқали онлайн тарзда томошабинларга бепул тақдим этилади.

Серие ААрсеналМанчестер СитйРомаЖувентус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Савинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаСавинҳо Манчестер Ситини тарк этиб, Тоттенхемга ўтишни истамоқдаБугун, 14:33Мануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиМануэль Ноер фаолиятини якунлаш вақтини маълум қилдиБугун, 13:52Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБугун, 13:37Винисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиВинисиус Жуниор Реал Мадридда қолади ва шартномасини узайтирадиБугун, 13:12Барселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБарселона Эли Жуниор Кроупи трансфери бўйича рад жавобини олдиБугун, 13:10Арсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиАрсенал Бруно Гимараес трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди