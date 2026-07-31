Cannavaro vuelve a Taskent: ¿qué mensaje envió a los entrenadores?

El seleccionador nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, está de vuelta en Taskent. El especialista italiano participó en la siguiente conferencia organizada en el marco del «Proyecto de Entrenadores Talentosos» y se reunió con entrenadores locales sobre el terreno de juego.

Esta visita no fue un simple evento protocolario. Las opiniones expresadas en la conferencia demostraron que en el fútbol de Uzbekistán la atención principal no se centra solo en el resultado de la selección absoluta, sino también en la formación de una nueva generación de entrenadores.

Ermatov dirigió un llamamiento importante a los entrenadores

En la conferencia, Ravshan Ermatov, primer viceresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, intervino para destacar que en el país se presta una gran atención al desarrollo del fútbol a nivel estatal.

Según sus palabras, en los últimos siete años se han aprobado nueve decretos presidenciales relacionados con el sector futbolístico. Ermatov valoró esta cifra como la expresión de la alta atención prestada a la infraestructura futbolística, el sistema de formación de entrenadores y el apoyo a los jóvenes talentos.

Señaló que a la conferencia acudieron expertos que no son indiferentes al destino del fútbol del país, y deseó éxito a los participantes en la labor de educar a los jóvenes futbolistas y llevar el fútbol nacional a un nuevo nivel.

Ravshan Ermatov ejerce actualmente como primer vicepresidente de la UFA y participa en los trabajos de desarrollo de las tecnologías futbolísticas y el sistema de entrenamiento de la asociación.

¿Por qué es importante la participación de Cannavaro?

Fabio Cannavaro intervino ante los participantes de la conferencia como seleccionador nacional de Uzbekistán. La participación del especialista italiano en este tipo de encuentros con entrenadores locales es importante de cara a fortalecer la conexión entre la selección absoluta y las escuelas de fútbol de las regiones.

Cannavaro dirige actualmente a la selección nacional de Uzbekistán. Su cuerpo técnico ya había subrayado anteriormente que, a la hora de seleccionar jugadores, se presta atención a la preparación, la condición física y el rendimiento mostrado en el campo por encima de la edad.

Este enfoque envía una señal clara a los entrenadores que trabajan con categorías inferiores: encontrar a un jugador talentoso no es suficiente. También es necesario prepararlo a un alto nivel físico, táctico y psicológico.

La presencia de Cannavaro en la conferencia permitió a los entrenadores locales escuchar de primera mano la perspectiva de un campeón del mundo y experto con experiencia internacional.

Odil Ahmedov también habló ante los entrenadores

El vicepresidente de la UFA, Odil Ahmedov, también participó en el evento y se dirigió a los asistentes a la conferencia.

En anteriores conferencias de «Entrenadores Talentosos», Ahmedov calificó este proyecto de crucial para el fútbol uzbeko y destacó que son precisamente los entrenadores cultos y de pensamiento moderno quienes descubren a las nuevas estrellas del fútbol.

La participación del ex capitán de la selección nacional en este proceso demuestra que el proyecto no consiste únicamente en ponencias teóricas. En él se combina la experiencia de exjugadores que conocen bien el entorno del gran fútbol, entrenadores en activo y directivos del sector.

¿Qué enseña el proyecto a los entrenadores?

En las conferencias anteriores del proyecto «Entrenadores Talentosos» se debatieron las siguientes cuestiones:

formar una filosofía de juego adaptada al fútbol uzbeko;

preparar a los futbolistas basándose en un plan a largo plazo;

orientar psicológicamente de forma correcta a los jóvenes;

la importancia de la dietética en el fútbol moderno;

analizar el juego y los entrenamientos;

el uso de tecnologías digitales en las academias.

En el marco del proyecto, los entrenadores que trabajan en el fútbol base, clubes profesionales y academias regionales intercambian experiencias. En las conferencias previas participaron entrenadores de fútbol base y de clubes de todas las provincias del país.

Este sistema contempla preparar al entrenador no solo como un especialista que dirige sesiones de entrenamiento, sino como una figura que gestiona el desarrollo plurianual del futbolista.

La atención principal se centra ahora en la calidad de los entrenadores

En Uzbekistán en los últimos años se ha ampliado la infraestructura para academias de fútbol, campos y selecciones nacionales. Sin embargo, cualquier campo y base moderna no dará el resultado esperado si no cuenta con un entrenador capacitado que trabaje en él.

Por este motivo, el proyecto «Entrenadores Talentosos» puede convertirse en uno de los eslabones más importantes de las reformas futbolísticas.

El futuro de un joven futbolista depende a menudo del entrenador que lo vio por primera vez y lo guio correctamente. Una carga de trabajo inadecuada o la falta de atención pueden arruinar el talento, mientras que un sistema correcto convierte a un chico corriente en un jugador profesional.

¿Qué espera Cannavaro de los entrenadores locales?

A partir de las declaraciones anteriores de Cannavaro, para ganarse un lugar en la selección nacional los jugadores deben convencer al cuerpo técnico con su juego. Él ha indicado que al seleccionar candidatos para la selección presta atención al esfuerzo del jugador en los entrenamientos, su preparación física y su actitud ante la competencia.

Por lo tanto, los entrenadores regionales y de los clubes tienen ante sí varias tareas importantes:

detectar el talento a una edad temprana;

corregir los defectos técnicos a tiempo;

desarrollar físicamente al futbolista de manera adecuada;

prepararlo psicológicamente para la presión del gran fútbol;

formar la disciplina y una actitud profesional.

Cannavaro recibe a futbolistas ya formados en la selección nacional. Y la base de dicha preparación se cimenta en el fútbol base y de clubes.

Conclusión principal

El regreso de Fabio Cannavaro a Taskent y su participación en la conferencia de «Entrenadores Talentosos» demostraron que se está gestando un nuevo enfoque en el fútbol de Uzbekistán.

Ravshan Ermatov destacó la atención prestada al fútbol por parte del Estado y los decretos adoptados. Odil Ahmedov enfatizó el papel de los entrenadores en el descubrimiento de nuevas estrellas del fútbol. Y la participación de Cannavaro creó una oportunidad crucial para el diálogo directo entre los entrenadores locales y la selección nacional.

El próximo gran logro del fútbol uzbeko no llegará únicamente a través de jugadores famosos o especialistas extranjeros. Sus cimientos los construyen entrenadores cultos, exigentes y modernos que trabajan a diario con los jóvenes en las regiones.

Ahora la pregunta principal es: ¿con qué rapidez los conocimientos adquiridos en estas conferencias se traducirán en resultados prácticos sobre los terrenos de juego?