El futbolista Mohammed Fuseini sufre un ataque armado en Bruselas

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El futbolista Mohammed Fuseini sufre un ataque armado en Bruselas

Mohammed Fuseini, delantero del Royale Union Saint-Gilloise, fue brutalmente agredido por cinco delincuentes cerca de una discoteca en Bruselas y despojado de varios objetos de valor. Según informa el periódico Het Laatste Nieuws, el internacional ghanés de 24 años fue atacado por desconocidos cuando salía de la discoteca rumbo a su vehículo personal. Así lo informa Goal.com.

El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 6:30 de la mañana en la Avenida Louise de Bruselas. Cuando la víctima se acercaba a su automóvil, cinco sospechosos enmascarados lo sacaron a la fuerza del vehículo. A pesar de que Mohammed Fuseini intentó resistirse, tres agresores lo derribaron al suelo mediante una técnica de estrangulamiento y, subiéndose encima, le arrebataron sus pertenencias.

Los criminales se llevaron el teléfono móvil del jugador y un reloj Rolex Datejust valorado entre 8 000 y 14 000 euros. Uno de sus compañeros de equipo presente en el lugar logró grabar el delito con su teléfono. Esta grabación de video sirvió como una prueba clave para que las fuerzas del orden identificaran y rastrearan rápidamente a los delincuentes.

Comunicado oficial del club y asistencia médica

Según la información difundida por el servicio de prensa del Royale Union Saint-Gilloise, el jugador fue trasladado inmediatamente al hospital tras el incidente y se sometió a los exámenes médicos necesarios. La directiva del club agradeció a la policía de Bruselas por su rápida y eficaz labor. Dado que las lesiones no fueron muy graves, el delantero regresó rápidamente aos entrenamientos.

Basándose en un comunicado de la Fiscalía de Bruselas, las operaciones llevadas a cabo en relación con este robo con violencia permitieron detener a un sospechoso de 23 años. En su domicilio se encontraron objetos robados pertenecientes a las víctimas. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Haren y ha sido formalmente acusado de cargos de robo con violencia perpetrado por un grupo criminal.

El abogado del sospechoso, Samuel Rosenblatt, declaró en una entrevista a la prensa que su cliente era consciente de la gravedad de lo sucedido y mostraba arrepentimiento. Asimismo, señaló que debido a que las investigaciones siguen en curso, no podía revelar más detalles. Se informó que dos de las tres víctimas perdieron temporalmente su capacidad laboral como consecuencia de la agresión.

Para Mohammed Fuseini, quien viene mostrando un rendimiento estable en el equipo esta temporada, este suceso supuso un nuevo y duro golpe psicológico fuera del ámbito deportivo. Cabe recordar que el delantero se perdió 145 días y 25 partidos durante la temporada 2025-2026 debido a lesiones musculares, en el tobillo y en la rodilla. Su contrato actual con el club se extiende hasta 2028.

Mohammed FuseiniRoyale Union Saint-GilloiseBruselasRoboSelección De Ghana
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