El Real Madrid mantiene negociaciones activas para el traspaso del centrocampista Rodri con Manchester City». Ambos clubes han comenzado a debatir directamente los términos del contrato. Así lo informa el influyente medio Sky Sports.

La exigencia de los «citizens» y la oferta del Real

Según el periodista Patrick Berger, el gigante inglés exige 75 millones de euros por el futbolista español de 30 años. Los madridistas, a su vez, han manifestado su disposición a pagar algo más de 50 millones de euros. No obstante, aún se desconoce si la petición del City convencerá a los blancos. Las conversaciones continúan con intensidad.

Cabe destacar que el prestigioso portal Transfermarkt valora el precio de mercado actual de Rodri en 110 millones de euros. A pesar de ello, «Manchester City» solicita una cantidad ligeramente inferior. Esto se debe probablemente a la grave lesión de rodilla que sufrió recientemente y a su posterior operación. Rodri se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

Rodri solo quiere al Real

El propio Rodri tiene la firme intención de continuar su carrera precisamente en el Real Madrid. Se espera que este deseo juegue un papel fundamental en las negociaciones del traspaso. Incluso ya ha tenido tiempo de rechazar una oferta formal presentada por el club francés PSG.

El contrato actual del jugador con «Manchester City» expira el próximo verano, es decir, en 2027. Aunque existen conversaciones entre el Manchester City y Rodri para ampliar el vínculo, hasta el momento no se ha firmado ningún nuevo acuerdo.

Rodri es el capitán de la selección de España. Se proclamó campeón de Europa en 2024 y del mundo en 2026, logrando un doble campeonato histórico. Asimismo, Rodri es el ganador del Balón de Oro 2024. Su incorporación representaría un paso estratégico clave para que el club madridista refuerce su medular.