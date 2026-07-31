Intel otorga una licencia de la arquitectura x86 por primera vez en 40 años

El conocido gigante tecnológico Intel ha dado uno de los pasos más inesperados de su historia en las últimas décadas al conceder a una startup llamada RosaicLabs el derecho a utilizar tecnologías de procesadores de la familia Atom. Según informa la agencia Reuters citando sus fuentes, este acuerdo demuestra un giro importante en la estrategia de la compañía, ya que Intel había dejado de licenciar su arquitectura x86 a empresas ajenas a finales de los años 80 del siglo pasado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la fuente, en el marco del acuerdo alcanzado, RosaicLabs obtiene acceso directo al código RTL (Register Transfer Level) utilizado en la etapa de diseño de microchips. Esto permitirá a la joven startup crear sus propios desarrollos de sistemas en chip (SoC) basados en los núcleos x86 de alto rendimiento y bajo consumo energético de Intel. Los expertos señalan que tales unidades centrales de procesamiento producidas en el futuro podrían fabricarse no solo en las instalaciones de Intel Foundry, sino también en fábricas de terceros.

Giro estratégico y nuevas oportunidades

A finales del siglo pasado, temiendo la competencia en el mercado, Intel había dejado casi por completo de ceder sus tecnologías de procesadores a otros. El contrato actual se evalúa como un nuevo intento de abrir nuevas fuentes de ingresos y aplicar más ampliamente la tecnología manteniendo el dominio en el mercado de la arquitectura x86. Sin embargo, las partes aún no han hecho declaraciones oficiales al respecto.

Se ha sabido que la startup RosaicLabs fue registrada en mayo de este año y está dirigida por el experimentado inversor de capital de riesgo Amardjit Gill. Anteriormente colaboró con el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, en varios proyectos prometedores como Nuvia y Rivos. Actualmente, la startup opera en modo cerrado y se informa que ha atraído alrededor de 10 millones de dólares en fondos de financiación.

No obstante, las características técnicas y los detalles de los futuros productos se mantienen en secreto. Intel aún no ha proporcionado información precisa sobre qué núcleos Atom se han entregado a la startup ni a qué segmentos de mercado estará destinada exactamente la plataforma creada. Según los analistas, este enfoque permitirá a Intel adentrarse en direcciones especiales no principales y monetizar de forma más eficiente los desarrollos de x86.