Nelly Las en el Chelsea: de boxeadora a nueva estrella

Según informa The Athletic, Nelly Las, uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol femenino inglés, continuará su carrera en el Chelsea. Con apenas 18 años, la versual lateral y extrema se convirtió en el cuarto fichaje del club londinense en el mercado de verano y jugará en el mismo equipo que su ídolo de la infancia, la legendaria Lucy Bronze. Este traspaso se considera un paso crucial para la joven promesa tanto a nivel colectivo como en su crecimiento personal, informa Goal.com informa .

Hace exactamente un año, en una entrevista concedida a los medios, Nelly Las declaró abiertamente que su objetivo era parecerse a Lucy Bronze e incluso superar sus logros. Ahora, ese gran deseo se ha hecho realidad: en la ciudad deportiva de Cobham podrá entrenar y ganar experiencia no solo junto a su ídolo, sino también con la lateral derecha australiana de clase mundial Ellie Carpenter. La entrenadora principal del Chelsea, Sonia Bompastor, y su cuerpo técnico decidieron fichar a Las tras valorar muy positivamente su potencial.

La confianza de Sonia Bompastor y los raíces de la jugadora

Habiendo dirigido la academia del Lyon y dado el salto a la fama al mando del primer equipo con el que fue ocho veces campeona de Europa, Sonia Bompastor conoce a la perfección los secretos para trabajar con futbolistas jóvenes. En un momento en que el Chelsea intenta recuperar su estatus tras su temporada más difícil en los últimos siete años, la elección del cuerpo técnico por Nelly Las se explica por su característico carácter y su ética de trabajo. De apellido original Lasova, las raíces de la jugadora se remontan a Eslovaquia. Su madre, Paula, se mudó a Inglaterra con sus hijos en 2006, y Las creció desarrollando su pasión por el fútbol en la zona de Leicester.

Jugando al balón con sus hermanos desde muy pequeña, Las comenzó jugando con chicos en el equipo de Beaumont Park. A pesar de unirse a las categorías inferiores del Leicester a los 13 años, con el apoyo y los sabios consejos de su madre prefirió quedarse inicialmente en un equipo más pequeño para su desarrollo. Más tarde, de vuelta en la plantilla del Leicester, tuvo una temporada brillante con el primer equipo a los 16 años y se enfrentó sobre el césped a su entonces ídolo, Lucy Bronze, en un partido contra el Chelsea.

Trabajo incesante y éxitos en el ámbito internacional

En su camino para convertirse en futbolista profesional, Nelly Las superó numerosas dificultades. Las sesiones en el gimnasio, el trabajo con pesas y los entrenamientos individuales aportaron a su juego un atletismo incesante y unas cualidades técnicas impecables. Estas virtudes le ayudaron a convertirse en jugadora clave del equipo sub-21 del Leicester con solo 15 años y a progresar con éxito en las categorías inferiores de la selección inglesa.

Defiende con orgullo los colores de su país en la escena internacional. En particular, Las desempeñó un papel fundamental en la selección femenina sub-17 de Inglaterra que alcanzó la final del Campeonato Europeo en 2024 y participó ese mismo año en las semifinales de la Copa del Mundo. También representa a las selecciones sub-19 y sub-20, preparándose para la próxima Copa del Mundo.