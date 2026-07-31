«Реал Мадрид»нинг стратегик хариди: Карлос Эспи расман таништирилди

·37·Спорт
«Реал Мадрид»нинг стратегик хариди: Карлос Эспи расман таништирилди
Қисқача

Мадриднинг «Реал» клуби испаниялик иқтидорли ҳужумчи Карлос Еспи трансферини расман еълон қилди ва футболчи 25 миллион евро евазига сотиб олинди. Икки юз мингдан ортиқ мухлис еътиборидаги йигирма бир ёшли футболчи «Қироллик клуби» билан 2031 йилнинг ёзига қадар амал қиладиган узоқ муддатли шартнома имзолади. Ўтган мавсумда «Леванте» сафида 27 та учрашувда майдонга тушиб, 13 та гол урган иқтидорли ўйинчи Ла Лигада Енг яхши ёш футболчи деб топилган еди.

Жаҳон футболининг етакчи клубларидан бири, Мадриднинг «Реал» клуби трансфер бозоридаги муҳим ва стратегик келишувини расман эълон қилди. «Қироллик клуби» испаниялик иқтидорли ҳужумчи Карлос Эспининг трансферини расман тасдиқлади. Ушбу трансфер нафақат суммаси, балки футболчининг салоҳияти ва жамоанинг келажакдаги истиқболлари билан ҳам барчанинг эътиборини тортмоқда.

Zamin.uz ушбу муҳим таништирув маросими ва Карлос Эспининг Ла Лигадаги самарали иштироки ҳақида сўзлаб беради.

Трансфер миқёси ва келажак истиқболлари

Мадрид клуби испаниялик 21 ёшли футболчининг трансфери учун 25 миллион евро тўлашга қарор қилди. Карлос Эспининг ўзи эса клуб билан узоқ муддатли — 2031 йилнинг ёзига қадар амал қиладиган шартнома имзолади. Бу шуни англатадики, «Реал» ушбу ёш юлдузни жамоанинг кейинги ўн йилликдаги асосий сармояси ва стратегик ривожланиш йўлидаги муҳим қадам сифатида кўрмоқда. Ушбу харид жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада кучайтириши кутилмоқда.

Карлос Эспининг Ла Лигадаги самарали иштироки

Ўтган мавсумда Карлос Эспи «Леванте» таркибида ҳақиқий фурор кўрсатди. У барча турнирлар доирасидаги 27 учрашувда майдонга тушиб, 13 та гол уришга муваффақ бўлди. Футболчи нафақат самарали ўйини, балки майдондаги жасорати ва тезкорлиги билан ҳам ажралиб турди.

Айнан ушбу кўрсаткичлари сабабли у Ла Лигада Энг яхши ёш футболчи деб топилди. «Реал» эса трансфер бозоридаги рақобатчиларини ортда қолдириб, ушбу ёш иқтидор соҳибини ўз сафига қўшиб олди.

Таркибни мустаҳкамлаш ва келажакни барпо этиш

Ушбу харид «Реал»нинг глобал стратегиясининг бир қисмидир. Клуб раҳбарияти жорий мавсумдаёқ Дензел Дюмфрис, Бернарду Силва, Марк Кукуреля ва Ибраима Конате каби юқори савияли футболчилар билан келишувга эришган эди. Карлос Эспининг қўшилиши эса «Реал»нинг ҳужум чизиғини янада кучайтиради ва жамоани Европадаги энг хавфли ва рақобатбардош клублардан бирига айлантиради. Ушбу трансфер жамоани нафақат жорий мавсумда, балки келажакдаги муваффақиятларга тайёрлаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Маълумот

Тафсилотлар

Футболчи

Карлос Эспи (Испания, 21 ёш)

Шартнома муддати

2031 йил ёзигача

Трансфер суммаси

25 млн евро

Статистика (2025/26)

27 ўйин, 13 гол (Леванте таркибида)

Асосий ютуғи

Ла Лигада Энг яхши ёш футболчи (2025/26)

Бошқа харидлар

Дюмфрис, Бернарду Силва, Кукуреля, Конате

Хулоса ва истиқболлар

Карлос Эспининг «Реал»га трансфери нафақат клуб, балки футболчининг ўзи учун ҳам янги даврни бошлаб беради. Унинг Ла Лигадаги «Олтин мавсуми» «Қироллик клуби» мухлисларини катта умидлар билан кутишга мажбур қилмоқда. Энди Карлос Эспи ўз салоҳиятини намойиш этиши ва «Реал» тарихига янги саҳифалар ёзиши керак.

Ушбу муҳим трансфер ҳақидаги мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик бу стратегик харид ва Карлос Эспининг янги роли ҳақида билиши керак.Сизнингча, Карлос Эспи «Реал» таркибида нечта гол ура олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Реал МадридКарлос ЭспиЛевантеЛа ЛигаЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда