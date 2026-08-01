El mercado de fichajes de verano de la Süper Lig turca se enfrenta a una nueva e importante intriga. El club más fuerte y ambicioso del Mar Negro, Trabzonspor, con el objetivo de reforzar su línea de ataque, ha puesto en su punto de mira al goleador del İstanbul Başakşehir y capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov. Comienzan grandes batallas de fichajes en torno al delantero uzbeko, que conquistó la liga turca tras la Serie A italiana.

1. Sabah y Ntvspor informan: El inesperado movimiento de los de Trebisonda

Según la información sensacionalista difundida por el prestigioso diario turco Sabah , la directiva de Trabzonspor, que apunta a una renovación radical de la plantilla antes de la nueva temporada, ha iniciado los primeros movimientos para el fichaje de Eldor Shomurodov.

Asimismo, uno de los portales deportivos más grandes del país, ntvspor.net , también confirmó que el interés de Trabzon en Shomurodov es sumamente serio.

Dos obstáculos principales en el camino del fichaje:

Factor financiero y precio del traspaso: El alto valor de mercado del delantero estrella y las exigencias de Başakşehir podrían ser una prueba seria para el presupuesto de Trabzonspor. Límite de jugadores extranjeros: Debido al estricto límite de extranjeros vigente en la Süper Lig turca, el club tendrá que despedirse primero de algunos jugadores extranjeros de la plantilla.

Por ahora, aunque la directiva de Trabzonspor no ha presentado una oferta oficial a los representantes del jugador ni a Başakşehir, sigue la situación de cerca día a día.

2. El delantero soñado por el técnico Fatih Tekke

El entrenador principal de Trabzonspor y leyenda del fútbol turco Fatih Tekke valora enormemente la versatilidad de Eldor Shomurodov en el campo, su potente juego aéreo y su disciplina táctica. Tekke planea llevar el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel precisamente a través de un goleador experimentado y con capacidad de presión como Shomurodov.

«Shomurodov no es solo un delantero de área, es un delantero poco común capaz de moldear el juego colectivo y mantener a los defensas rivales bajo presión constante», destacan los expertos del fútbol turco.

Al mismo tiempo, dado que el delantero de 31 años es pretendido no solo por los gigantes turcos, sino también por varios clubes extranjeros prestigiosos, se esperan giros drásticos en este asunto hasta el final del mercado de fichajes de verano.

3. La «máquina de goles» que conquistó Estambul: El camino victorioso de Shomurodov

Llegado la temporada pasada procedente de la Roma en calidad de cedido al İstanbul Başakşehir, Eldor Shomurodov no tardó mucho en adaptarse al fútbol turco. Al finalizar la temporada, convirtió su contrato de cesión en un traspaso definitivo y firmó un contrato completo con el club turco.

Las estadísticas fenomenales de Shomurodov la temporada pasada:

22 goles — anotando 22 veces en la portería contraria en la Süper Lig turca, se hizo con la Bota de Oro como máximo goleador indiscutible de la temporada.

390 partidos oficiales — Número total de partidos a nivel de clubes profesionales.

87 goles y 44 asistencias — Productividad general a escala de clubes.

Habiendo iniciado su carrera en Mash'al y Bunyodkor, el delantero ha acumulado una rica experiencia en el extranjero desde 2017: en el Rostov de Rusia, y en el Genoa, Spezia, Cagliari y el gigante club Roma de Italia.

4. Leyenda de la selección nacional y obra maestra en el Mundial 2026

Eldor Shomurodov es considerado el máximo goleador en la historia de la selección nacional de Uzbekistán y un verdadero líder. Defendiendo los colores de la selección nacional desde 2015, el experimentado delantero ha marcado 45 goles en 95 encuentros y se ha apropiado del récord absoluto.

Asimismo, su reconocimiento en la escena internacional se confirmó una vez más en la Copa Mundial de 2026. El impresionante gol anotado por Shomurodov contra la selección nacional de la República Democrática del Congo fue considerado por la FIFA merecedor del honorable 2.º puesto en el ranking de los mejores goles del mundial.

5. Conclusión: Los días decisivos del mercado de fichajes

Si el traspaso de Eldor Shomurodov a Trabzonspor llega a concretarse, se convertirá en uno de los fichajes internos más grandes y sonados de la Süper Lig turca este verano. Se espera que la directiva del club del Mar Negro presente una oferta oficial a Başakşehir en cuanto asegure los recursos financieros y libere huecos para los jugadores extranjeros.

¿Se quedará Shomurodov en Estambul o se convertirá en el nuevo héroe de Trabzon? Esta pregunta encontrará una respuesta clara en los próximos días antes de que cierre el mercado de fichajes.