El Real Madrid diseña un plan de preparación especial para Antonio Rüdiger

El Real Madrid comenzó el mes de agosto con un objetivo claro: llevar su estado físico al pico absoluto antes del inicio de La Liga. Según la información difundida por Defensa Central, el entrenador y su cuerpo técnico analizan minuciosamente cada pequeño detalle, ya que los partidos de pretemporada y el proceso de selección de la plantilla tienen una importancia vital para el equipo. Así lo informa Goal.com lo confirma.

La convocatoria publicada antes del amistoso contra la Fiorentina en Austria generó un intenso debate entre los aficionados. La razón es que el técnico no incluyó a ningún defensa central del primer equipo en dicho viaje. Mientras Dean Huijsen sufría unas molestias leves, Antonio Rüdiger se quedó en Madrid por precaución.

Estrategia para proteger al defensa

Aunque Antonio Rüdiger regresó a los entrenamientos el mismo día que el equipo, no viajó. Teniendo en cuenta los problemas pasados en la rodilla del experimentado defensa alemán, la directiva del club y el cuerpo técnico decidieron reducir su carga de trabajo tanto como fuera posible. El propio jugador, de acuerdo con el entrenador, decidió no correr riesgos.

Según el plan, Rüdiger no jugará 60 partidos esta temporada. En especial, la llegada de Ibrahima Konaté al equipo ayudará a mejorar las rotaciones en la línea defensiva. Los entrenadores tienen como objetivo alinearle únicamente en los partidos más importantes y decisivos, otorgándole los minutos necesarios.

Mercado de fichajes y cuestión de plantilla

Este enfoque cauteloso explica por qué los entrenadores le piden a la directiva el fichaje de un nuevo defensa central. Actualmente, la situación también depende de cómo se recupere Raúl Asensio tras su lesión. Es seguro que no podrá volver a los terrenos de juego hasta septiembre.

La marcha de David Alaba convirtió a Antonio Rüdiger en el defensa más experimentado de la plantilla del Real Madrid. El cuerpo técnico quiere que sea un líder tanto dentro como fuera del campo. Por ello, el jugador recibirá un cuidado especial en los próximos meses para garantizar que llegue en el mejor estado físico al tramo decisivo de la temporada.