Sam Altman promueve el uso de ChatGPT en la crianza familiar

·39·Tecnología
Sam Altman promueve el uso de ChatGPT en la crianza familiar

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y su penetración en nuestra vida diaria están provocando diversas reacciones en la sociedad. Según ixbt.com, el director de OpenAI, Sam Altman, sugirió a los padres que utilicen las capacidades de ChatGPT para criar a sus hijos y gestionar las tareas cotidianas, lo que generó duras críticas entre los usuarios de Internet. Esta iniciativa desató importantes debates en la frontera entre las tecnologías modernas y las relaciones humanas, informa Techcrunch.com. informa .

Sam Altman escribió en su página de redes sociales que, con la ayuda del nuevo producto de la empresa, ChatGPT Work, es posible sincronizar el calendario familiar y explicar los intereses de los niños. Según él, los padres pueden encargar todos los días, de camino a la escuela, un podcast especial sobre el partido de fútbol de un hijo, el próximo cumpleaños de otro u otras noticias. Esta idea fue recibida con frialdad por la mayoría.

Fuerte reacción en las redes sociales

Alex Hirsch, creador de la serie animada « Gravity Falls », respondió de forma singular y contundente a esta idea de Altman. En su publicación, planteó la pregunta: « ¿Por qué simplemente no hablan con sus hijos? ». Dicha reacción se viralizó mucho más que la publicación original de Altman, acumulando en poco tiempo más de cien mil « me gusta » y provocando numerosas discusiones.

En realidad, este tipo de situación no es la primera vez que los directivos de grandes empresas tecnológicas intentan reemplazar las experiencias humanas con la inteligencia artificial. El año pasado, el director de Microsoft, Satya Nadella, también afirmó que había comenzado a usar un chatbot de inteligencia artificial en su trayecto matutino en lugar de escuchar sus podcasts favoritos. Esta tendencia demuestra que los líderes del mundo tecnológico buscan resolver incluso la comunicación humana más cotidiana a través de herramientas digitales.

La incursión de OpenAI en el segmento familiar

Sam Altman ya había ocultado anteriormente que dependía de la ayuda de la inteligencia artificial en la crianza de los hijos. En particular, durante su participación en el famoso programa « The Tonight Show with Jimmy Fallon », destacó que no podía imaginar el proceso de criar a un bebé sin ChatGPT, aunque reconoció que la gente antes también lo lograba con éxito.

Resulta evidente que atraer a los padres a su plataforma se ha convertido en una de las prioridades de OpenAI. Recientemente, la empresa publicó una oferta de empleo para un gerente de producto con experiencia en la creación de una experiencia de consumo confiable para padres y familias. Sin embargo, a pesar de que la empresa sigue añadiendo funciones de seguridad para las familias, ChatGPT también se enfrenta a varias demandas judiciales presentadas por padres debido a que supuestamente afectó negativamente la salud mental de seres queridos y provocó consecuencias trágicas.

Sam AltmanChatGPTOpenAIInteligencia ArtificialTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgirEl principal problema de la pantalla del Samsung Galaxy Z Fold 8 vuelve a surgirHoy, 12:27Hisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausaHisense presenta un smartphone E-Ink de doble pantalla tras cuatro años de pausaHoy, 11:26Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10Boeing concluyó las pruebas de los Boeing 737 MAX 7 y MAX 10Hoy, 09:54Honor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5KHonor Play11 Pro: presentado con batería de 7000 mAh y pantalla 1,5KHoy, 06:58Una GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxitoUna GeForce RTX 5060 Ti destrozada en un accidente es reparada con éxitoHoy, 06:23Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.Se revelan ciberataques contra los sistemas de suministro de agua en EE. UU.Hoy, 05:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis