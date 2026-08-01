Sam Altman promueve el uso de ChatGPT en la crianza familiar

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial y su penetración en nuestra vida diaria están provocando diversas reacciones en la sociedad. Según ixbt.com, el director de OpenAI, Sam Altman, sugirió a los padres que utilicen las capacidades de ChatGPT para criar a sus hijos y gestionar las tareas cotidianas, lo que generó duras críticas entre los usuarios de Internet. Esta iniciativa desató importantes debates en la frontera entre las tecnologías modernas y las relaciones humanas, informa Techcrunch.com. informa .

Sam Altman escribió en su página de redes sociales que, con la ayuda del nuevo producto de la empresa, ChatGPT Work, es posible sincronizar el calendario familiar y explicar los intereses de los niños. Según él, los padres pueden encargar todos los días, de camino a la escuela, un podcast especial sobre el partido de fútbol de un hijo, el próximo cumpleaños de otro u otras noticias. Esta idea fue recibida con frialdad por la mayoría.

Fuerte reacción en las redes sociales

Alex Hirsch, creador de la serie animada « Gravity Falls », respondió de forma singular y contundente a esta idea de Altman. En su publicación, planteó la pregunta: « ¿Por qué simplemente no hablan con sus hijos? ». Dicha reacción se viralizó mucho más que la publicación original de Altman, acumulando en poco tiempo más de cien mil « me gusta » y provocando numerosas discusiones.

En realidad, este tipo de situación no es la primera vez que los directivos de grandes empresas tecnológicas intentan reemplazar las experiencias humanas con la inteligencia artificial. El año pasado, el director de Microsoft, Satya Nadella, también afirmó que había comenzado a usar un chatbot de inteligencia artificial en su trayecto matutino en lugar de escuchar sus podcasts favoritos. Esta tendencia demuestra que los líderes del mundo tecnológico buscan resolver incluso la comunicación humana más cotidiana a través de herramientas digitales.

La incursión de OpenAI en el segmento familiar

Sam Altman ya había ocultado anteriormente que dependía de la ayuda de la inteligencia artificial en la crianza de los hijos. En particular, durante su participación en el famoso programa « The Tonight Show with Jimmy Fallon », destacó que no podía imaginar el proceso de criar a un bebé sin ChatGPT, aunque reconoció que la gente antes también lo lograba con éxito.

Resulta evidente que atraer a los padres a su plataforma se ha convertido en una de las prioridades de OpenAI. Recientemente, la empresa publicó una oferta de empleo para un gerente de producto con experiencia en la creación de una experiencia de consumo confiable para padres y familias. Sin embargo, a pesar de que la empresa sigue añadiendo funciones de seguridad para las familias, ChatGPT también se enfrenta a varias demandas judiciales presentadas por padres debido a que supuestamente afectó negativamente la salud mental de seres queridos y provocó consecuencias trágicas.