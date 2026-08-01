El Real Madrid cerca de pagar 120 millones de euros por el traspaso de Yan Diomande

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El Real Madrid cerca de pagar 120 millones de euros por el traspaso de Yan Diomande

El Real Madrid ha entrado en una fase decisiva en las negociaciones para fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. Según Goal.com, el valor de traspaso del delantero costamarfileño de 19 años se estima en 120 millones de euros, lo que se espera que sea la mayor venta en la historia del club alemán. Así lo informa Goal.com .

En medio de los rumores de fichaje, la ausencia del talentoso jugador en la convocatoria del RB Leipzig para su concentración de pretemporada en Austria ha intensificado las especulaciones. Tras la retirada del Paris Saint-Germain de la puja, el club blanco se ha convertido en el claro favorito para este fichaje.

Detalles del traspaso y cifras financieras

La directiva del Real Madrid ha presentado una oferta mejorada que incluye un pago garantizado de 100 millones de euros. Esta enorme inversión se considera una parte clave de la nueva política de fichajes del club.

En una entrevista con Sky Germany, el entrenador del club alemán Martin Demichelis afirmó que la ausencia del jugador en la concentración se debía a problemas de salud y no a negociaciones de fichaje. Sin embargo, los expertos consideran que esta declaración es simplemente un intento de calmar la situación.

Éxitos en el terreno de juego y perspectivas de futuro

La temporada pasada, Yan Diomande disputó 33 partidos en la Bundesliga, anotando 12 goles y dando 9 asistencias. Estos números ayudaron enormemente al RB Leipzig a asegurar el tercer puesto en la liga y la clasificación para la Liga de Campeones.

Habiendo brillado también con la selección de Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial, el joven jugador demostró su madurez física y técnica. Si se concreta el traspaso, Diomande también establecerá un récord financiero histórico para el club.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigFichajeLa Liga
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