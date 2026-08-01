Según Samsung, la escasez de chips de memoria continuará hasta 2028

La escasez mundial de chips de memoria podría durar más de lo esperado y hacerse sentir al menos hasta 2028. Basándose en el último informe financiero y datos analíticos presentados por Samsung, este problema global afecta gravemente no solo al mercado de los semiconductores, sino también a todo el segmento de la electrónica de consumo y las computadoras personales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Funcionarios de Samsung señalan que la causa principal del empeoramiento de la situación es la demanda infinita y creciente de las grandes empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. Los servidores AI y los centros de datos de alto rendimiento requieren volúmenes enormes de DRAM y otros tipos de memoria. Como resultado, las capacidades de producción existentes se están reorientando precisamente hacia esta área.

Contratos a largo plazo y cambios en el mercado

En un contexto de alta demanda en el mercado, los principales actores de la inteligencia artificial reservan por adelantado los futuros volúmenes de entrega y firman contratos plurianuales con Samsung. Aunque este enfoque permite a la empresa planificar la expansión de su producción, mantiene el riesgo de fluctuaciones drásticas de precios para el mercado tradicional. Samsung no descarta que la situación pueda volverse aún más compleja en 2027.

Esta tendencia está dando resultados mixtos para Samsung. Por un lado, debido al encarecimiento en el mercado de semiconductores, la división correspondiente de la empresa obtuvo ingresos récord. Por otro lado, el encarecimiento de los componentes afectó negativamente la rentabilidad de las divisiones que fabrican smartphones, tabletas y televisores.

Impacto en los consumidores y el mercado tecnológico

Las consecuencias negativas de la escasez de memoria también han llegado a los compradores comunes. Samsung se vio obligada a subir los precios de algunos modelos de smartphones y tabletas Galaxy para cubrir parcialmente los costos adicionales. Sin embargo, la empresa misma admite que el aumento en el precio de los dispositivos conduce en última instancia a una caída en la demanda.

El problema no se limita solo a los dispositivos móviles. Según los analistas, la escasez de memoria afecta a otros gigantes tecnológicos líderes como una reacción en cadena. En particular, el hecho de que NVIDIA haya subido los precios de sus tarjetas gráficas entre un 10 y un 30 por ciento afectará inevitablemente el costo final de las computadoras de juego y las laptops.

En las condiciones actuales, los fabricantes de electrónica de consumo se ven obligados a competir por los recursos residuales limitados asignados para los servidores AI. Los expertos pronostican que es difícil esperar que el mercado de chips de memoria se estabilice en los próximos años y que los precios se mantendrán altos.