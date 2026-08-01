Un famoso overclocker instala un tubo de un metro en un sistema de refrigeración de PC

Conocido por sus experimentos inusuales en el mundo de la tecnología informática, el famoso overclocker y YouTuber Roman Hartung (der8auer) ha llevado a cabo otro experimento fascinante. Según ixbt.com, reemplazó los ventiladores comunes en un sistema de refrigeración de PC con un tubo especial de un metro de altura y logró inesperadamente una eficiencia muy alta. Así lo informa Ixbt.com , informa.

Este experimento inusual se llevó a cabo en una computadora ensamblada sobre la base de un procesador moderno AMD Ryzen 7 9800X3D y un sistema de refrigeración líquida (SЖО). Durante el experimento, la bomba de agua continuó funcionando en su modo normal, pero todos los ventiladores instalados en el radiador fueron completamente desmontados.

Convección natural y efecto de «chimenea»

En lugar de los ventiladores, se instaló un tubo vertical modular impreso en una impresora 3D en la parte superior del radiador. Esta solución de ingeniería se basa en un efecto físico conocido como el efecto de

«chimenea»

, según el cual el aire caliente dentro del canal superior se vuelve más ligero y asciende naturalmente. Como resultado, se crea una zona de baja presión en la base del tubo, que aspira aire frío del radiador sin ninguna ventilación forzada. Las pruebas iniciales demostraron que un tubo de apenas 10 centímetros de altura casi no dio resultados: la temperatura bajó solo 0,5 grados.

Resultados sorprendentes del tubo de un metro

Sin embargo, cuando la altura del tubo se aumentó a 30 centímetros, el líquido refrigerante se enfrió unos 5 grados. El resultado más impresionante e inesperado se registró al probar la estructura con una altura total de 110 centímetros. Con la ayuda de este enorme tubo, la temperatura del líquido refrigerante descendió a 50 grados, y la temperatura del procesador bajo carga completa bajó de los 90 grados iniciales a 71 grados. Este indicador demostró una eficiencia lo suficientemente alta como para competir con los sistemas de ventilación convencionales.

Para asegurarse de que el sistema realmente funcionaba debido a la convección natural, der8auer utilizó un generador de humo especial. El experimento demostró claramente que el flujo de aire se aspiraba activamente del radiador sin mecanismos forzados y ascendía por el tubo. Esto demostró que un flujo de aire correctamente organizado puede reemplazar con éxito a los ventiladores tradicionales.