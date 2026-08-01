El Chelsea ficha al delantero de 35 años Danny Welbeck

Se ha producido un fichaje inesperado y sorprendente en el fútbol inglés. Según Goal.com, el Chelsea de Londres ha fichado al experimentado delantero del Brighton & Hove Albion, Danny Welbeck. El exinternacional inglés de 35 años ha firmado un contrato de dos años con Stamford Bridge hasta 2028, y se espera que este movimiento aporte una gran experiencia a la plantilla dirigida por Xabi Alonso. Así lo informa Goal.com informa .

Este fichaje inesperado ha despertado un gran interés en la comunidad futbolística. Tras mudarse de la costa sur al oeste de Londres, el jugador ha brillado en varios grandes clubes de la Premier League a lo largo de su carrera. En una entrevista con el sitio web oficial del Chelsea, el experimentado delantero compartió sus impresiones.

Experiencia de campeón y una rica carrera

La carrera profesional de Danny Welbeck ha estado marcada por grandes victorias y partidos de alta presión. Comenzó su carrera en el Manchester United, convirtiéndose en uno de los jugadores clave bajo las órdenes del legendario Sir Alex Ferguson. Durante sus años en Old Trafford, ganó el título de la Premier League, dos Copas de la Liga, la Community Shield y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2008.

Tras su exitosa etapa en Mánchester, Welbeck fichó por el Arsenal en 2014 y jugó allí durante cinco temporadas. Durante este periodo, marcó 32 goles con los Gunners y ganó la FA Cup y otra Community Shield. Sus recientes etapas en el Watford y el Brighton demostraron que aún conserva su capacidad para rendir al más alto nivel.

Una nueva era bajo la dirección de Xabi Alonso

Aunque muchos puedan dudar del fichaje de un jugador de 35 años, las recientes estadísticas de Welbeck demuestran que aún le queda mucho por ofrecer. Logró marcar 26 goles en la Premier League durante sus últimas dos temporadas en el Brighton. Esta regularidad refleja una estabilidad que muchos jóvenes delanteros no alcanzan.

Tras firmar el contrato, el jugador habló de su ambición en esta nueva etapa. El fuego sigue dentro de mí, declaró, destacando que está dispuesto a darlo todo por los aficionados y el club. La llegada de Welbeck coincide con un momento de transición en las instalaciones de Cobham. Xabi Alonso tiene la misión de llevar a los Blues a nuevas cumbres tras los decepcionantes resultados de la temporada pasada. Se espera que la incorporación de este delantero, que suma más de 400 partidos en la Premier League y experiencia en la Liga de Campeones, tenga un impacto muy positivo en el equipo.