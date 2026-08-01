Tras 33 años como caballerizo, anciano acusado de robar 100 caballos rompe a llorar al ser absuelto en los tribunales

En la región de Aktobé, Rahat Sarsenov, de 60 años y acusado de robar 100 caballos, fue puesto en libertad por decisión del tribunal de apelación. El tribunal anuló la sentencia anterior de siete años de prisión y el pago de 30 millones de tengues por daños.

El caso contra Sarsenov se abrió tras la denuncia del propietario de la granja. El primer tribunal lo había declarado responsable de la desaparición de cien caballos. Sin embargo, al reexaminar el caso, se supo que en realidad solo había desaparecido un caballo de la granja.

Rahat Sarsenov trabajaba como caballerizo en esa granja desde 1994. Según sus allegados, el hombre quedó en estado grave tras sufrir un derrame cerebral, sus extremidades apenas se mueven y le cuesta hablar.

Según su hermana Oltinay Sarsenova, debido a su enfermedad y al miedo, su hermano firmó algunos documentos sin entender lo que estaba escrito en ellos. La familia también se enteró más tarde de que su propia casa había sido hipotecada.

Durante la sesión judicial, Sarsenov no pudo ocultar sus emociones. Su esposa, por su parte, destacó que su marido había sido injustamente acusado.