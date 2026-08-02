El PSG ofrece 33 millones de euros al Parma por Zion Suzuki

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El PSG ofrece 33 millones de euros al Parma por Zion Suzuki

Con el inicio de la ventana de fichajes de verano, se ha producido el primer movimiento serio en el mercado de guardametas. El Paris Saint-Germain ha comenzado a reforzar su plantilla pensando en el futuro y se adelanta a sus rivales en la lucha por el portero japonés Zion Suzuki. Así lo informa Goal.com en informa.

Según la información difundida por Fabrizio Romano, el club parisino ha enviado oficialmente una oferta de 33 millones de euros por el guardameta del Parma. Con este paso, el gigante francés ha demostrado lo serias que son sus intenciones en el mercado de fichajes.

Los nuevos planes de los parisinos

El entrenador Luis Enrique busca un portero fiable que genere una competencia real con Matvéi Safónov. Actualmente, debido a las exigencias contractuales y de resultados futuros, el club se ve obligado a descartar otras opciones.

Se informa que la directiva del PSG no confía plenamente en algunos de los guardametas actuales de la plantilla. Por esta razón, el fichaje de Zion Suzuki se ha convertido en una prioridad para el equipo y las negociaciones se acercan a su fase final.

La Juventus y el mercado de porteros

Esta actividad de los parisinos también ha llamado la atención de otros grandes clubes. En particular, la Juventus, que era uno de los principales candidatos en la carrera por el fichaje, ahora se ve obligada a centrarse en otras opciones.

Dado que el fichaje de Dibu Martínez es prácticamente imposible y que Svilar ha sido vinculado con la Roma, el principal objetivo del club turinés sigue siendo Guglielmo Vicario. El equipo podría fichar al guardameta del Tottenham en calidad de cedido con opción de compra.

Estos cambios drásticos en el mercado de porteros auguran un mercado de fichajes de verano lleno de intensidad y sorpresas. Todos los grandes clubes están utilizando sus recursos financieros para reforzar aún más sus plantillas.

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