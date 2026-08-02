Malasia suspende las actividades de Network School, fundada por Balaji Srinivasan

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Malasia suspende las actividades de Network School, fundada por Balaji Srinivasan

El gobierno de Malasia ordenó el cierre de Network School, una comunidad de startups fundada por el empresario e inversor estadounidense Balaji Srinivasan. Según The Wall Street Journal, esta decisión se tomó debido a problemas de licencia, lo que obliga al proyecto a cerrar su campus actual en el país. Así lo informa Techcrunch.com en su reporte.

Autodefinida como una «comunidad fronteriza para tecno-optimistas», la idea de Network School surgió de las visiones de Srinivasan, quien creía en el declive inevitable de Estados Unidos. El objetivo principal del emprendedor era «fundar un nuevo estado», presentándose esta escuela como el primer paso del plan de siete etapas para construir una nueva sociedad descrito en su libro titulado «The Network State».

Ubicado en un hotel abandonado en Malasia, este proyecto fue descrito por el WSJ como «parte incubadora tecnológica y parte centro de superación personal». Sin embargo, los participantes del programa se mostraron insatisfechos con las condiciones, quejándose de hongos en las habitaciones, así como de la falta de mujeres y de vida nocturna.

Controversias y reacciones en torno al proyecto

Tras el envío de preguntas por parte de los periodistas del WSJ para esclarecer la situación, Balaji Srinivasan —quien anunció su renuncia a la ciudadanía estadounidense en 2023— publicó un largo mensaje en la plataforma X. En él se autodenominó un «orgulloso singapurense» y se quejó de que la publicación estaba preparando un «artículo encargado» en su contra, intentando retratarlo como un «tipo extraño» en lugar de un «usuario avanzado».

Se supo que el autor de esta iniciativa no ha abandonado sus planes a pesar de las críticas. Mientras el campus en Malasia cierra, Srinivasan anunció recientemente un acuerdo para abrir un nuevo campus en Kazajistán.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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