La alquimia del siglo XXI: China crea una tecnología para transformar el carbón en grafeno y supercondensadores

Investigadores chinos han presentado un método innovador que permite convertir el carbón común en grafeno, fibra de carbono y materiales de alta tecnología necesarios para supercondensadores. Anunciado en una conferencia sectorial en la provincia de Shanghái, este desarrollo podría marcar un giro radical en la industria moderna y la energía. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, este proyecto fue desarrollado en colaboración por las empresas Zhaoqing Shunxin Coal Chemical Industry Technology y Guangdong Coal-based Carbon Materials Research. En 2025, esta tecnología superó con éxito la peritación de la Asociación China para la Promoción del Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, recomendando acelerar su salida al mercado.

Mientras que de forma tradicional el carbón se quema principalmente para obtener electricidad o como combustible, el nuevo proceso está orientado a extraer de él valiosos compuestos de carbono. Esto transforma el recurso fósil de un simple combustible en una materia prima industrial moderna con un alto valor añadido.

Química cuántica y nuevas oportunidades

Los autores del proyecto afirman que el proceso se basa en los principios de la química cuántica. Durante el procesamiento, las moléculas de carbón se separan según la solidez de los enlaces químicos: las menos estables se convierten en productos líquidos y gaseosos, mientras que las estructuras aromáticas más estables forman brea condensada, la cual sirve como materia prima básica para los materiales de carbono modernos.

A partir de dicha brea se puede producir fibra de carbono, espuma de carbono, grafeno tridimensional, carbón activado de alta pureza y materiales para supercondensadores. Según los expertos, se espera que estos productos se utilicen ampliamente en la industria aeroespacial, la electrónica, los sistemas de almacenamiento de energía y otros campos avanzados.

Eficiencia ecológica y planes a escala industrial

La nueva tecnología permite convertir directamente alrededor del 60 por ciento del carbono del carbón en un producto terminado. Según las estimaciones de los científicos, procesar el carbón con este método ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono en dos toneladas por tonelada de materia prima en comparación con los métodos tradicionales.

Se ha dado el primer paso hacia la comercialización con la firma de un contrato con la empresa estatal China Pingmei Shenma Group para construir una planta en la provincia de Henan con una capacidad de producción de hasta 6 000 toneladas de materiales de carbono al año. Asimismo, una parte de los productos ha sido probada y se prepara para su producción en serie.

Aunque la tecnología abre grandes perspectivas, actualmente se encuentra en la etapa de transición de proyectos de laboratorio y piloto a la escala industrial. Su eficiencia económica y el cumplimiento total de las características anunciadas deben confirmarse plenamente en condiciones de producción masiva a gran escala.