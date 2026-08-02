xAI desmantelará gradualmente las turbinas de gas en el centro de datos Colossus

La empresa xAI, fundada por Elon Musk, ha anunciado oficialmente el inicio del desmantelamiento de las turbinas de gas móviles temporales que abastecían de electricidad al gigantesco centro de datos Colossus, ubicado en la frontera entre los estados de Tennessee y Misisipi. Según Ixbt.com, está previsto retirar completamente de la explotación los 69 generadores de alta potencia para julio de 2027. Así lo informa Ixbt.com.

Estas turbinas de gas habían sido utilizadas por la compañía como una solución provisional. Según el plan, en el futuro serán sustituidas por una central eléctrica permanente con una capacidad de 1,2 GW. Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones energéticas, los equipos móviles se desconectarán progresivamente de la red y se desmantelarán.

El ritmo sin precedentes del proyecto Colossus

Cabe recordar que los centros de datos Colossus, pertenecientes a xAI, se habían hecho famosos en todo el mundo por sus velocidades de construcción récord. Según la empresa, la infraestructura necesaria para albergar 100 000 aceleradores de inteligencia artificial NVIDIA H200 se logró construir en tan solo 19 días.

Anteriormente, el director de NVIDIA, Jensen Huang, había destacado especialmente que proyectos de gran envergadura de este calibre suelen tardar varios años en realizarse. Sin embargo, la necesidad de alimentar los clústeres de inteligencia artificial en plazos sumamente cortos obligó a recurrir a un esquema de suministro eléctrico provisional.

Debates ecológicos y procesos judiciales

A pesar de ello, el sistema de suministro eléctrico provisional provocó duras críticas y controversias. Los residentes locales y las organizaciones ecologistas criticaron firmemente que las turbinas de gas móviles funcionaban sin los permisos necesarios y empeoraban la situación ambiental en la región. Por su parte, xAI argumentó que estos dispositivos tenían un carácter provisional y que determinados requisitos regulatorios no les eran aplicables.

Posteriormente, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) indicó que dichas turbinas debían obtener obligatoriamente los permisos correspondientes. Asimismo, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) cuestionó legítimamente por vía judicial la legalidad de su uso.

Nuevo acuerdo y planes de futuro

Lo que complicó la situación fue que el Departamento de Justicia de EE. UU. había advertido que el apagado inmediato de los generadores podría perjudicar el funcionamiento de la segunda fase del centro de datos Colossus, involucrada en tareas críticas. No obstante, en la actualidad xAI ha alcanzado un acuerdo mutuo con el Departamento de Calidad Ambiental de Misisipi.

De acuerdo con el pacto alcanzado, la futura central eléctrica permanente operará sobre la base de un permiso emitido conforme a la Ley de Aire Limpio de EE. UU. (Clean Air Act). Hasta prescindir por completo de las turbinas móviles, xAI se ha comprometido a dotarlas de sistemas de depuración adicionales que permitan reducir significativamente el volumen de emisiones nocivas.