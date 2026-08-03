Gvardiol reacciona al fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid

El defensa del Manchester City, Josko Gvardiol, se ha pronunciado sobre la marcha del centrocampista Bernardo Silva y su mudanza a la capital española. Según Goal.com, el experimentado jugador portugués se incorporó al Real Madrid como agente libre tras finalizar su contrato. Así lo informa Goal.com informa .

Silva, uno de los protagonistas clave de los éxitos bajo la era de Pep Guardiola, decidió abrir un nuevo capítulo en su carrera. En el club blanco se produjeron cambios en el cuerpo técnico este verano, y José Mourinho asumió la dirección del equipo.

El regreso de Bernardo Silva a España y los detalles del traspaso

En una entrevista concedida a The Athletic, Josko Gvardiol destacó que lamenta la marcha de su gran amigo, pero respeta su decisión. Según Gvardiol, Bernardo llevaba mucho tiempo soñando con volver a España, un entorno muy familiar para él.

Para los madridistas, este fichaje supuso una gran victoria en el mercado. Cabe destacar que gigantes como el Atlético de Madrid y el Barcelona también pujaron por el futbolista portugués. A pesar de ello, los blancos lograron hacerse con sus servicios.

Una nueva era comienza en el Manchester City y el Real Madrid

Muy activo en el mercado de fichajes estival, el Real Madrid incorporó a Denzel Dumfries y Ibrahima Konaté además de Silva. La llegada del experimentado centrocampista como agente libre permitió al club ahorrar recursos financieros para otros objetivos.

Por su parte, el Manchester City también atraviesa una etapa de transición tras la era Guardiola. Enzo Maresca ha tomado las riendas del equipo y continúa con la preparación de pretemporada. A pesar de la derrota en el primer amistoso contra el Inter, la táctica del técnico genera optimismo en la plantilla.

Asimismo, el tema de la capitanía sigue abierto en el conjunto citizen. En opinión de Gvardiol, se espera que Rúben Dias, como uno de los líderes principales del equipo, asuma plenamente la capitanía en el futuro.