Toni Kroos reacciona a las falsas citas difundidas sobre Rodri

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Toni Kroos reacciona a las falsas citas difundidas sobre Rodri

Las informaciones ampliamente difundidas en las redes sociales sobre un supuesto regreso de la leyenda del Real Madrid Toni Kroos para jugar junto a Rodri son falsas. En los últimos días, las declaraciones atribuidas al excentrocampista alemán, según las cuales estaría dispuesto a volver al fútbol si el líder de Manchester City fichaba por el club madridista, habían sido objeto de un intenso debate en internet. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por Defensa Central, las falsas citas atribuidas a Kroos en las redes sociales acumularon millones de visitas en poco tiempo. En estas declaraciones inventadas se afirmaba que el posible fichaje de Rodri por el Real Madrid había impresionado a Toni Kroos y que por ello se estaba planteando volver a los terrenos de juego.

Citas falsas y su contenido

Las publicaciones afirmaban que Kroos habría dicho que se vería obligado a salir de su retiro para jugar junto a un jugador como Rodri, e incluso que podría aprender de él los secretos para convertirse en un centrocampista completo. Asimismo, se afirmaba que si Rodri y Bernardo Silva se mudaban a Madrid, una parte de la filosofía del Manchester City de Pep Guardiola se trasladaría al estadio Santiago Bernabéu.

Además, también se atribuyeron supuestas opiniones de Toni Kroos sobre el valor de mercado del ganador del Balón de Gior y campeón del mundo, afirmando que era totalmente absurdo regatear por el precio de jugadores de ese nivel. Sin embargo, se demostró que todas estas palabras fueron inventadas por los usuarios de internet.

La respuesta de Kroos en Instagram

El propio jugador puso fin a este revuelo. Toni Kroos aclaró la verdad dejando un comentario en su cuenta de Instagram sobre una de las citas falsas que se le atribuían.

En su reacción oficial, escribió lo siguiente:

  • Nunca dije esto... pero aun así me gustó.
De este modo, el exjugador alemán se tomó estas informaciones con humor y confirmó una vez más que no tiene intención de volver a jugar. Aunque las declaraciones resultaron ser falsas, la idea de ver a virtuosos como Kroos y Rodri en el mismo equipo sigue despertando un enorme interés en la comunidad futbolística.

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