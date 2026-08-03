Asesinato en la escuela: Un adolescente de 14 años podría enfrentar 40 años de prisión

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Asesinato en la escuela: Un adolescente de 14 años podría enfrentar 40 años de prisión

En Malasia, un adolescente de 14 años ha sido acusado de apuñalar fatalmente en múltiples ocasiones a una compañera de clase, provocándole la muerte. Si el tribunal lo declara culpable, podría enfrentar de 30 a 40 años de prisión, así como castigos corporales según lo dispuesto por la legislación del país. Así lo informó BBC .

Según se ha informado, este atroz crimen ocurrió en octubre de 2025 en una escuela ubicada en las afueras de Kuala Lumpur. Yap Shing Xuen, de 16 años, fue encontrada inconsciente en el baño de la escuela con múltiples heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo. Las fuerzas del orden detuvieron al adolescente, quien tenía 14 años en ese momento y es sospechoso del crimen. Sin embargo, no se declaró culpable durante la investigación. Si el tribunal demuestra su culpabilidad, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

Según los datos de la investigación, tras el incidente la policía indicó que las redes sociales pudieron haber influido en cierta medida en el comportamiento del adolescente sospechoso. Durante su arresto también se encontró una carta en su poder. El contenido presunto de esta carta intensificó aún más los debates sobre el posible impacto de las redes sociales y el entorno en línea en este delito.

De acuerdo con la legislación de Malasia, la identidad del sospechoso no se revela debido a que es menor de edad. Asimismo, debido a su edad, no se le puede aplicar la pena de muerte. La ley del país también establece que la edad de responsabilidad penal comienza a los 10 años.

Tras esta tragedia, la violencia juvenil y la influencia de las redes sociales volvieron a ser ampliamente debatidas en el país. En 2025, al ser consultado sobre este mismo incidente y los casos de violencia observados en las escuelas, el primer ministro Anwar Ibrahim destacó que gran parte de los problemas está relacionada con el uso descontrolado de teléfonos móviles y redes sociales. Al mismo tiempo, anunció que se tomarán medidas más estrictas para prevenir este tipo de situaciones.

Poco después, las autoridades del país introdujeron nuevas normativas destinadas a reforzar la seguridad infantil y proteger a los menores de la influencia de contenido en línea dañino. En particular, a partir de junio de este año, se prohibió en Malasia que los niños menores de 16 años abran cuentas personales en redes sociales. Esta decisión se considera un paso importante para proteger a los niños de los peligros del entorno digital.

MalasiaKuala LumpurBBCAnwar Ibrahim
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Aziza Shukhratova
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