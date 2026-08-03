Alejandro Garnacho lanza un dardo al Chelsea tras su debut con el Aston Villa

El extremo de la selección argentina Alejandro Garnacho expresó su fuerte descontento hacia su ex club, el Chelsea, tras su primer partido con su nuevo equipo. Goal.com informa que el jugador se incorporó al Aston Villa en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de verano y no ocultó que finalmente está disfrutando del fútbol tras una etapa difícil en Londres, según Goal.com .

Una vez cerrado el traspaso, el Aston Villa disputó un partido amistoso de pretemporada en Yakarta contra las estrellas de Indonesia. El encuentro, celebrado en el estadio Gelora Bung Karno, terminó con una victoria por 3-1 para el equipo de Unai Emery. Como titular, el jugador de 22 años actuó por la banda izquierda, disputó toda la primera mitad y fue sustituido en el descanso.

Acciones en el campo y mensajes en redes sociales

En este encuentro, Emi Buendía, Ross Barkley y Brian Madjo marcaron para el Aston Villa. Sin embargo, tras el partido, la atención se centró en la cuenta de redes sociales de Alejandro Garnacho. En sus historias de Instagram, el extremo publicó una foto del encuentro junto con el siguiente mensaje: "Nos vemos pronto Bangkok. Primer partido como titular en tres meses. Feliz de volver a disfrutar del fútbol. Un por ciento cada día. ¡Gracias, Indonesia!"

Estas palabras, especialmente el hecho de que el jugador destacara que vuelve a disfrutar del fútbol, generaron diversos debates entre los aficionados del club londinense. Como se sabe, el futbolista fichó por el Chelsea procedente del Manchester United por 40 millones de libras esterlinas, pero dicho traspaso no dio los frutos esperados y atravesó un bache en el club de la capital.

El factor Unai Emery y la Liga de Campeones

El acuerdo con el Aston Villa incluye una cesión hasta final de temporada, pero también cuenta con una opción de compra obligatoria de 43 millones de libras esterlinas si se alcanza un número determinado de partidos. En una entrevista con los medios oficiales del club, el jugador explicó abiertamente por qué eligió al Aston Villa.

"Creo que jugar en competiciones europeas también es importante. Buscaba un club adecuado para recuperar la confianza en mí mismo y volver a ser el jugador que fui en mis primeros años en el Manchester United", declaró. Garnacho añadió que participar en la Liga de Campeones es la mejor oportunidad y confía en que el equipo logre grandes resultados esta temporada.

Asimismo, se reveló que el técnico Unai Emery desempeñó un papel fundamental en la operación de forma personal. El extremo argentino reconoció que eligió la opción del Aston Villa precisamente porque el estratega español le devolvió la confianza. Bajo la tutela de este experimentado entrenador, el futbolista busca relanzar su carrera.