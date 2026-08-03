Dos helicópteros chocan en Grecia durante labores de extinción de incendios

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Dos helicópteros chocan en Grecia durante labores de extinción de incendios

Dos helicópteros contra incendios chocaron en pleno aire durante las labores para sofocar un gran incendio forestal en Grecia. Trágicamente, dos miembros de la tripulación perdieron la vida como consecuencia del suceso, según informó el servicio de bomberos del país.

Según los datos disponibles, una de las víctimas mortales era de nacionalidad griega y la otra danesa. Los ciudadanos de Grecia y del Reino Unido que viajaban en el segundo helicóptero lograron sobrevivir. Actualmente se llevan a cabo investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente aéreo.

La tragedia ocurrió en la zona de Psata, en la región de Ática, al noroeste de Atenas. El devastador incendio forestal desatado en esta área destruyó más de 100 viviendas. Debido a la rápida propagación del fuego, varias localidades de la isla turística de Cefalonia también fueron evacuadas por motivos de seguridad.

Según medios de comunicación locales, el incendio que comenzó en la región de Beocia y posteriormente se extendió a Ática pudo haber sido provocado por chispas de líneas eléctricas privadas avivadas por el viento. Las fuerzas del orden han detenido a dos ciudadanos griegos bajo sospecha de imprudencia, mientras continúan las labores de búsqueda de un tercer sospechoso.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, destacó que en ciertas ocasiones la fuerza de la naturaleza y las condiciones meteorológicas adversas superan las capacidades humanas, y señaló que se han mobilizado todos los recursos y medios posibles para combatir los incendios.

Por otro lado, otros países europeos también enfrentan catástrofes naturales a gran escala. En el departamento francés de Var, un cambio en la dirección del viento hizo que un fuerte incendio forestal se extendiera a zonas de difícil acceso. Cerca de Carcasona, un vehículo incendiado provocó un nuevo fuego que obligó al cierre temporal de una autopista y a la evacuación de un zoológico cercano.

En el centro de España, aunque los incendios que arrasaron decenas de miles de hectáreas la semana pasada se encuentran mayoritariamente controlados, las llamas han vuelto a intensificarse en algunas zonas. Asimismo, varios países europeos sufren las consecuencias de la sequía y la caída drástica del nivel del agua. En Hungría, debido al nivel récordmente bajo del río Danubio, la única central nuclear del país detuvo su funcionamiento por primera vez en más de 40 años. En Serbia, el nivel del agua en el Danubio también descendió al punto más bajo desde 1985, obligando a la mayor hidroeléctrica del país a reducir significativamente su capacidad de producción.

GreciaAtenasKyriakos MitsotakisCefaloniaFrancia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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