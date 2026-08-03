Antoine Semenyo expresa su satisfacción con la táctica de Enzo Maresca

El extremo del Manchester City, Antoine Semenyo, no ocultó su satisfacción con el plan táctico del nuevo entrenador Enzo Maresca y la libertad que este le otorga. Según Goal.com, el internacional ghanés calificó la filosofía ofensiva del técnico italiano como «música para mis oídos», destacando que este estilo se adapta perfectamente a sus puntos fuertes. Así lo informa Goal.com informa .

El primer partido bajo la dirección de Enzo Maresca, quien asumió el mando del equipo tras la marcha de Pep Guardiola, se disputó en Hong Kong contra el Inter. A pesar de la derrota en la tanda de penaltis, el Manchester City demostró claramente las intenciones ofensivas que el nuevo entrenador planea implementar. Antoine Semenyo, quien actuó en la primera mitad de este encuentro, ayudó a Divine Mukasa a anotar uno de los goles.

Nuevas oportunidades para los extremos

En opinión de Semenyo, el estilo de Maresca prioriza la amplitud en las bandas y la habilidad en los duelos individuales. Mencionó que anteriormente ya había observado un enfoque similar en el Chelsea y que se adapta a su juego. El futbolista añadió que ha mantenido conversaciones individuales con el entrenador y que ha recibido instrucciones claras sobre sus funciones en el equipo.

«Las ideas de Enzo son fantásticas, hay similitudes con las de Pep. Su exigencia es sencilla: mantenerse en la banda, recibir el balón y crear ocasiones», afirma el delantero. Destacó que bajo las órdenes del nuevo técnico tiene la oportunidad de entrar frecuentemente en situaciones de uno contra uno en el campo, lo cual le resulta muy divertido.

Éxitos de la temporada pasada y planes de futuro

Cabe recordar que Antoine Semenyo se había incorporado al Manchester City procedente del Bournemouth en enero por 65 millones de libras esterlinas. Sus primeros meses en el Etihad Stadium fueron sumamente exitosos. Logró marcar un total de 21 goles entre club y selección, incluido el tanto de la victoria en la final de la FA Cup contra el Chelsea.

El jugador reconoció que su exentrenador Pep Guardiola desempeñó un papel crucial en su crecimiento. Guardiola le ayudó mucho al decirle que se convertiría en un futbolista aún más fuerte en el futuro. Asimismo, Semenyo expresó su profundo agradecimiento a la directiva y al cuerpo técnico del Bournemouth, quienes sentaron las bases para su eclosión en la Premier League.