Un buque del Tercer Reich de hace 80 años emerge en el río Danubio

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Un buque del Tercer Reich de hace 80 años emerge en el río Danubio

En Serbia, debido a una caída drástica en el nivel del agua del río Danubio, han vuelto a emerger los restos de un buque de guerra alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial. Así lo informó The Telegraph .

Según los datos, los restos del barco fueron descubiertos cerca del pueblo serbio de Prahovo y se consideran uno de los buques de guerra que formaban parte de la flotilla alemana del Danubio. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, durante la ofensiva del ejército soviético, este barco fue hundido intencionalmente por las tropas del Tercer Reich.

De acuerdo con los datos históricos, las tropas alemanas hundieron el barco en septiembre de 1944 como parte de la operación «Elfo del Danubio» . En aquel periodo se hundieron en total más de 200 barcos y gánguiles, lo que provocó la interrupción completa de la navegación en esta parte del Danubio hasta el final de la guerra.

Segúnlos expertos, la prolongada ola de calor anómala y la fuerte sequía en Europa han provocado una caída récord en el nivel del agua del Danubio. Debido a esto, los buques de guerra históricos que antes estaban bajo el agua han vuelto a ser visibles. Para el mes de abril, los especialistas habían sacado siete barcos del fondo del río, y las obras para reflotar el octavo barco se encuentran en su fase de preparación.

Las labores de rescate se llevan a cabo con extrema precaución, ya que existe la posibilidad de que a bordo de los barcos aún haya minas y proyectiles sin estallar. Por esta razón, antes de sacarlos del agua, buzos y artificieros realizan inspecciones exhaustivas. Los barcos grandes no se extraen enteros, sino despiezados en partes.

Vista aérea de un barco hundido junto a una isla de arena en el río.

Con el fin de limpiar el cauce del Danubio y hacer segura la navegación fluvial, la Unión Europea también apoya financieramente el proyecto. En particular, la Comisión Europea ha destinado una subvención de 16,5 millones de euros para estos trabajos, mientras que el Banco Europeo de Inversiones ha asignado cerca de 14 millones de euros adicionales. En la primera fase, los especialistas planean sacar del agua un total de 21 barcos hundidos.

Sin embargo, algunos barcos de gran tamaño y severamente dañados no se pueden reflotar por completo. Por ello, una vez asegurados, una parte de ellos podría ser re-enterrada en la zona más profunda del lecho fluvial.

Según los cálculos de las autoridades serbias, las restricciones a la navegación causadas por estos barcos hundidos en la zona provocan a la economía del país pérdidas anuales de más de 5 millones de euros .

Asimismo, la bajada récord del nivel del agua en el Danubio ha afectado gravemente a Hungría. Se ha informado que, debido a la disminución del volumen de agua en el río, también se está evaluando la cuestión de suspender temporalmente las actividades de la única central nuclear del país.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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