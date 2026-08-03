José Mourinho espera la llegada de Rodri al Real Madrid

Según informaciones de medios deportivos, el experimentado entrenador José Mourinho desea fervientemente fichar al centrocampista del Manchester City Rodri para el Real Madrid y exige a la directiva que acelere esta operación. El técnico portugués ve al jugador español como el «jugador del sistema» fundamental que conecta las líneas del equipo y participa activamente en las negociaciones. Así lo informa Goal.com informa .

No es ningún secreto que en los últimos años el Real Madrid ha sufrido dificultades debido a las desconexiones entre líneas durante los partidos. En opinión de Mourinho, es precisamente un jugador como Rodri quien puede garantizar que todas las piezas del equipo funcionen en armonía y tiene el potencial de cambiar el destino de un partido sobre el césped. El fichaje de la estrella española, que brilló en la Copa del Mundo, tiene una importancia no solo deportiva sino también simbólica para el club.

Cambios profundos en la plantilla y fichajes planificados

El cuerpo técnico de Mourinho trabaja intensamente para culminar con éxito las drásticas reformas que se están llevando a cabo en el equipo. La magnitud de los nuevos cambios es enorme y requiere un futbolista que conecte a la perfección todas las líneas. Según las fuentes, en este proceso de remodelación integral también se mencionan los nombres de varios futbolistas conocidos:

Marc Cucurella

Bernardo Silva

Denzel Dumfries

Ousmane Diomande

Carlos Espí

En la ciudad deportiva de Valdebebas se consideraba que este fichaje era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, hasta que Florentino Pérez dio luz verde, el expediente de Rodri había permanecido congelado. Ahora, dado que el presidente del club ha dado su visto bueno, las negociaciones se han intensificado y el entrenador quiere ver cuanto antes al jugador de sus planes.

En la etapa actual, el destino de los jugadores que abandonen el equipo será la última pieza que determine la plantilla definitiva bajo las órdenes de Mourinho. Para el técnico portugués, que considera la construcción del juego desde la defensa como uno de sus mayores puntos fuertes, la llegada de Rodri es una parte crucial de sus planes tácticos.

El estatus de Rodri, que conquistó el título de campeón del mundo con la selección de España, incrementa aún más su valor de mercado y atractivo. Mourinho tiene como objetivo llevar el juego del Real Madrid a un nuevo nivel precisamente a través de un jugador líder de este calibre.