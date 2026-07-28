ЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлди
Яқинда Чилининг машҳур «Коло-Коло» клуби билан шартнома имзолаган тажрибали дарвозабон Возинянинг янги жамоадаги маоши аниқ бўлди. Жорий йилги Жаҳон чемпионати орқали дунёга танилган 40 ёшли голкипер Чили грандида етарлича юқори маош оладиган футболчилар қаторига кирди.
Zamin.uz ЖЧ-2026 юлдузининг «Коло-Коло»даги маоши, жамоанинг асосий юлдузи Артуро Видал билан таққосламаси ва трансфер тафсилотларини тақдим этади.
1. Ойига қарийб 50 минг доллар: Возиня ва Видалнинг маошлари таққосланди
ОАВ манбаларига кўра, Кабо-Верде терма жамоаси посбони Возиня «Коло-Коло» клубида ойига 47 миллион Чили песоси миқдорида маош олади. АҚШ доллари ҳисобида бу ойига тахминан 49,8 минг долларни ташкил этади.
Маълумот учун, «Коло-Коло»нинг энг номдор футболчиси — афсонавий яримҳимоячи Артуро Видалнинг маоши Возиняникидан икки баравардан ҳам кўпроқ.
«Коло-Коло» юлдузлари маошлари таққосламаси:
Возиня (дарвозабон): Ойига 47 млн песо (~49,8 минг АҚШ доллари)
Артуро Видал (яримҳимоячи): Ойига 114 млн песо (~120 минг АҚШ доллари)
Возиня ва «Коло-Коло» трансфери бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Футболчи
Возиня (посбон, Кабо-Верде терма жамоаси)
Ёши
40 ёш
Янги клуби
«Коло-Коло» (Чили)
Трансфер мақоми
Эркин агент (Текинга)
Ойлик маоши
47 млн песо / $49,8 минг
Собиқ клуби
«Шавиш» (Португалия, 2-дивизион)
Машҳурлик манбаи
ЖЧ-2026 (АҚШ, Канада, Мексика)
2. ЖЧ-2026 сенсацияси ва «Шавиш»дан текинга кўчиб ўтиш
40 ёшли Возиня АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтган ЖЧ-2026 мундиал баҳсларида Кабо-Верде миллий терма жамоаси дарвозасини ишончли ҳимоя қилиб, бутун футбол жамоатчилиги диққатини ўзига қаратган эди. Унинг ёшига қарамай кўрсатган сейвлари ва маҳорати «Коло-Коло» скаутларининг эътиборига тушди.
Эслатиб ўтамиз, ёзда, мундиал старти арафасида 40 ёшли голкипернинг Португалия иккинчи дивизиони вакили «Шавиш» клуби билан амалдаги шартномаси якунига етган эди. Шу сабабли у Чили клуби сафига ҳеч қандай трансфер тўловисиз, эркин агент сифатида бориб қўшилди.
40 ёшида Жаҳон чемпионатида порлаб, Чили гранди билан фойдали шартнома имзолаган Возинянинг ҳикояси ҳақиқий матонат ва меҳнат намунасидир.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, 40 ёшли Возиня «Коло-Коло» жамоасининг асосий дарвозабонига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…