ЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлди

·78·Спорт
ЖЧ-2026 қаҳрамони Возинянинг «Коло-Коло»даги маоши ошкор бўлди

Яқинда Чилининг машҳур «Коло-Коло» клуби билан шартнома имзолаган тажрибали дарвозабон Возинянинг янги жамоадаги маоши аниқ бўлди. Жорий йилги Жаҳон чемпионати орқали дунёга танилган 40 ёшли голкипер Чили грандида етарлича юқори маош оладиган футболчилар қаторига кирди.

Zamin.uz ЖЧ-2026 юлдузининг «Коло-Коло»даги маоши, жамоанинг асосий юлдузи Артуро Видал билан таққосламаси ва трансфер тафсилотларини тақдим этади.

1. Ойига қарийб 50 минг доллар: Возиня ва Видалнинг маошлари таққосланди

ОАВ манбаларига кўра, Кабо-Верде терма жамоаси посбони Возиня «Коло-Коло» клубида ойига 47 миллион Чили песоси миқдорида маош олади. АҚШ доллари ҳисобида бу ойига тахминан 49,8 минг долларни ташкил этади.

Маълумот учун, «Коло-Коло»нинг энг номдор футболчиси — афсонавий яримҳимоячи Артуро Видалнинг маоши Возиняникидан икки баравардан ҳам кўпроқ.

«Коло-Коло» юлдузлари маошлари таққосламаси:

  • Возиня (дарвозабон): Ойига 47 млн песо (~49,8 минг АҚШ доллари)

  • Артуро Видал (яримҳимоячи): Ойига 114 млн песо (~120 минг АҚШ доллари)

Возиня ва «Коло-Коло» трансфери бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Футболчи

Возиня (посбон, Кабо-Верде терма жамоаси)

Ёши

40 ёш

Янги клуби

«Коло-Коло» (Чили)

Трансфер мақоми

Эркин агент (Текинга)

Ойлик маоши

47 млн песо / $49,8 минг

Собиқ клуби

«Шавиш» (Португалия, 2-дивизион)

Машҳурлик манбаи

ЖЧ-2026 (АҚШ, Канада, Мексика)

2. ЖЧ-2026 сенсацияси ва «Шавиш»дан текинга кўчиб ўтиш

40 ёшли Возиня АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтган ЖЧ-2026 мундиал баҳсларида Кабо-Верде миллий терма жамоаси дарвозасини ишончли ҳимоя қилиб, бутун футбол жамоатчилиги диққатини ўзига қаратган эди. Унинг ёшига қарамай кўрсатган сейвлари ва маҳорати «Коло-Коло» скаутларининг эътиборига тушди.

Эслатиб ўтамиз, ёзда, мундиал старти арафасида 40 ёшли голкипернинг Португалия иккинчи дивизиони вакили «Шавиш» клуби билан амалдаги шартномаси якунига етган эди. Шу сабабли у Чили клуби сафига ҳеч қандай трансфер тўловисиз, эркин агент сифатида бориб қўшилди.

40 ёшида Жаҳон чемпионатида порлаб, Чили гранди билан фойдали шартнома имзолаган Возинянинг ҳикояси ҳақиқий матонат ва меҳнат намунасидир.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, 40 ёшли Возиня «Коло-Коло» жамоасининг асосий дарвозабонига айлана оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

ВозиньяКоло-КолоАртуро ВидальКабо-ВердеШавеш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиБугун, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди