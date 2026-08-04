Ferran Torres impone una condición contractual a la directiva del Barcelona

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Ferran Torres impone una condición contractual a la directiva del Barcelona

El delantero del Barcelona Ferran Torres realizó una contundente declaración sobre su futuro en el conjunto catalán y exigió a la directiva una respuesta clara sobre su contrato personal. En una entrevista concedida durante la gira de pretemporada del club por Estados Unidos, el futbolista dejó en manos de los dirigentes la iniciativa para decidir su futuro y subrayó que el club debía demostrar con hechos la importancia que tiene para el equipo. Tal como informa Goal.com .

Según informa Mundo Deportivo citando a Sportico, el futbolista español de 26 años fue preguntado directamente por la posibilidad de firmar un nuevo contrato con el club catalán. Torres expuso abiertamente su postura y no ocultó que espera que los directivos envíen una señal clara que confirme que ocupa un lugar central en el futuro proyecto deportivo del club.

El interés del PSG y la postura del futbolista

En las últimas semanas han aumentado las informaciones sobre el fuerte interés del PSG por hacerse con los servicios del delantero polivalente para reforzar su línea ofensiva. El campeón de la Ligue 1 seguiría la situación con atención, mientras que el propio futbolista no ocultó su satisfacción por el interés de los grandes clubes europeos.

Al comentar los rumores sobre el interés del club parisino, Torres señaló que la atención de pretendientes tan prestigiosos aporta confianza a cualquier jugador, aunque su principal prioridad no ha cambiado. No obstante, según el delantero, este tipo de ofertas es importante para que un futbolista sienta que se reconoce su verdadero valor.

El contrato y las opciones de futuro

A pesar de las presiones externas y de las condiciones planteadas a la directiva del Barcelona, Ferran Torres se encuentra en una posición bastante cómoda gracias a la duración de su contrato actual. A diferencia de otros futbolistas cuyos contratos expiran pronto, el jugador valenciano afirmó que tiene tiempo para valorar sus opciones con tranquilidad.

Recalcó que su contrato vigente le permite mantener el control sobre su futuro al margen de cualquier rumor de traspaso. El futbolista señaló que, independientemente de cómo evolucione la situación, la última palabra y la decisión final le corresponderán a él.

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