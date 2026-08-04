Javohir Sindarov sigue invicto en San Luis: cerca del líder

uzbeko gran maestro Javohir Sindarov El uzbeko terminó invicto las seis primeras rondas del torneo Saint Louis Rapid & Blitz, disputado en Estados Unidos. En la segunda jornada, empató con los jugadores de élite Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian y Fabiano Caruana, y ocupa en solitario el segundo puesto con 7 puntos.

A falta de tres rondas para el final del rápido, Sindarov está a solo dos puntos del líder Praggnanandhaa. Las partidas de hoy podrían definir sus opciones de ganar la sección rápida.

Tres rivales de élite, tres empates importantes

En la segunda jornada del torneo se disputaron las rondas 4 a 6 de la competición rápida. Sindarov evitó la derrota en sus tres encuentros.

Estos fueron sus resultados:

Ronda Rival Resultado 4 Rameshbabu Praggnanandhaa Empate 5 Levon Aronian Empate 6 Fabiano Caruana Empate

Praggnanandhaa es actualmente el líder del torneo, Aronian tiene una gran experiencia en rápido y blitz, mientras que Caruana es el jugador con el rating clásico más alto entre los participantes. Por eso, no perder contra estos tres grandes maestros en un solo día fue un resultado importante para Sindarov.

Sigue sin perder después de seis partidas

En la primera jornada, Javohir empató con Anish Giri y Vincent Keymer, y derrotó a Jorden van Foreest.

Así, su balance después de seis rondas es el siguiente:

1 victoria;

5 empates;

0 derrotas.

En las pruebas rápidas del Grand Chess Tour, una victoria otorga 2 puntos y un empate 1 punto. La única victoria de Sindarov le dio 2 puntos y sus cinco empates sumaron 5 puntos, para un total de 7.

En este sistema, la regularidad y mantenerse invicto tienen una gran importancia. Sin embargo, para alcanzar al líder podría ser necesario conseguir al menos una victoria en las partidas restantes.

Praggnanandhaa mantiene el liderato

Después de seis rondas, el indio Rameshbabu Praggnanandhaa ocupa el primer puesto con 9 puntos. Ha logrado tres victorias y tres empates.

Sindarov es segundo en solitario con 7 puntos. Detrás de él, cinco grandes maestros —Anish Giri, Wesley So, Levon Aronian, Vincent Keymer y Leinier Dominguez— suman 6 puntos cada uno.

Puesto Jugador País Puntos 1 Rameshbabu Praggnanandhaa India 9 2 Javohir Sindarov Uzbekistán 7 3–7 Anish Giri Países Bajos 6 3–7 Wesley So Estados Unidos 6 3–7 Levon Aronian Estados Unidos 6 3–7 Vincent Keymer Alemania 6 3–7 Leinier Dominguez Estados Unidos 6 8–9 Jorden van Foreest Países Bajos 5 8–9 Fabiano Caruana Estados Unidos 5 10 Awonder Liang Estados Unidos 4

La ventaja de un punto de Sindarov sobre sus perseguidores es positiva, pero la clasificación está muy igualada. Un solo resultado en la última jornada del rápido puede llevarlo al liderato o hacerle perder varios puestos.

Primer rival de hoy: Leinier Dominguez

Las tres últimas rondas del rápido se disputarán el 4 de agosto. Las partidas comenzarán a las 12:00, hora de San Luis, es decir, a las 22:00 en Uzbekistán.

Los rivales restantes de Sindarov:

Ronda Rival Color 7 Leinier Dominguez Blancas 8 Awonder Liang Blancas 9 Wesley So Negras

Jugar las dos primeras partidas con blancas puede ser una oportunidad importante para Javohir. En especial, ante Awonder Liang, que ocupa el último puesto con 4 puntos, se espera un juego activo para buscar la victoria.

Sin embargo, Leinier Dominguez es uno de los perseguidores directos de Sindarov, con 6 puntos. Por ello, la partida de la séptima ronda será clave no solo para alcanzar al líder, sino también para conservar el segundo puesto.

Una victoria aumentaría la presión sobre Praggnanandhaa

Como en el rápido una victoria otorga dos puntos, la situación puede cambiar rápidamente. Si Sindarov derrota a Dominguez en la séptima ronda, llegará a 9 puntos y podrá igualar al menos temporalmente a Praggnanandhaa.

El líder indio se enfrentará hoy a Anish Giri, Vincent Keymer y Jorden van Foreest. Todos son rivales de alto nivel, por lo que Praggnanandhaa también podría perder puntos.

El escenario más favorable para Sindarov:

Derrotar a Dominguez con las blancas. Aprovechar sus oportunidades contra Liang. Jugar de forma segura, pero activa, contra Wesley So en la última ronda. Luchar por el máximo de puntos en sus propias partidas, sin esperar los resultados de Praggnanandhaa.

El sistema de puntuación cambia en el blitz

El Saint Louis Rapid & Blitz consta de dos partes. Primero se disputan 9 rondas de rápido y después un blitz a doble vuelta de 18 rondas.

El control de tiempo del rápido es de 25 minutos por jugador, con un incremento de 10 segundos por jugada. En el blitz, cada jugador dispone de 5 minutos y se añaden 2 segundos por jugada.

La puntuación también se calcula de forma diferente:

Modalidad Victoria Empate Derrota Rápido 2 1 0 Blitz 1 0,5 0

Por eso, un buen resultado en el rápido ofrece una gran ventaja, aunque todavía no garantiza la victoria final. Como se disputarán 18 partidas de blitz, la clasificación puede cambiar considerablemente.

200.000 dólares y puntos para la final del GCT

Diez grandes maestros participan en el Saint Louis Rapid & Blitz. La bolsa total asciende a 200.000 dólares y el ganador recibirá 50.000. Los participantes habituales del Grand Chess Tour también compiten por puntos, decisivos para acceder a la final del GCT al final de la temporada.

Participantes del torneo:

Javohir Sindarov, Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Dominguez, Awonder Liang, Vincent Keymer, Anish Giri, Jorden van Foreest y Rameshbabu Praggnanandhaa.

La regularidad de Sindarov debe convertirse ahora en victorias

Mantenerse invicto durante seis rondas es un gran resultado en un torneo con la élite. Además, Sindarov compartió los puntos en un mismo día con el líder Praggnanandhaa, Aronian y Caruana.

Sin embargo, para ganar la sección rápida necesitará sumar victorias a sus empates. Javohir tendrá la oportunidad de jugar dos partidas con blancas, y precisamente esos encuentros podrían definir su posición en el torneo.

Por ahora, el gran maestro uzbeko ha cumplido la misión más importante: se ha mantenido invicto frente a algunos de los mejores ajedrecistas del mundo y persigue al líder. Ahora debe convertir su regularidad en el máximo de puntos.

¿Cuántos puntos creen que conseguirá Javohir Sindarov en las tres últimas rondas del rápido? Dejen su opinión en los comentarios y compartan el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!