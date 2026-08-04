Jack Wilshere aconseja a Myles Lewis-Skelly quedarse en el Arsenal

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Jack Wilshere aconseja a Myles Lewis-Skelly quedarse en el Arsenal

Los rumores de traspaso en torno a Myles Lewis-Skelly, formado en el Arsenal, están captando la atención del mundo del fútbol. Según The Independent, el Manchester United está muy interesado en el defensa polivalente de 19 años y prepara una oferta para el mercado de verano. El futuro de este joven jugador, seguido por clubes de Múnich y Mánchester, genera actualmente muchas expectativas. Según Goal.com informa .

El final de la temporada pasada fue especialmente exitoso para el joven talento. El equipo de Mikel Arteta ganó la Premier League y alcanzó la final de la Liga de Campeones. El destacado rendimiento de Lewis-Skelly en estos partidos importantes llamó la atención de los ojeadores de clubes rivales, mientras que los Diablos Rojos lo consideran una opción para competir con Luke Shaw en el lateral izquierdo.

Los consejos de Jack Wilshere y el carácter del jugador

El exentrenador del equipo sub-18 del Arsenal, Jack Wilshere, ofreció valiosos consejos al joven jugador en una entrevista concedida a Sky Sports. Wilshere instó a Myles a quedarse en el norte de Londres y seguir luchando por un puesto en el primer equipo. En opinión del técnico, el futbolista puede soportar una competencia de este nivel.

Wilshere destacó especialmente el carácter de este jugador perteneciente a la generación de Myles: «El año pasado estuvo lleno de retos interesantes para Myles. Desde las categorías inferiores de la academia, siempre ha sido uno de los mejores de su grupo de edad. El cuerpo técnico le planteó los retos adecuados en el momento oportuno, y él los superó con éxito», señaló el excentrocampista.

La experiencia en la Liga de Campeones y las ambiciones de Mikel Arteta

Myles Lewis-Skelly adquirió una gran experiencia en la fase decisiva de la temporada, especialmente al jugar en sus posiciones preferidas durante la final de la Liga de Campeones. Aunque el Arsenal perdió por penaltis ante el Paris Saint-Germain en ese duelo decisivo, la progresión general del equipo no quedó en entredicho.

Wilshere elogió la exigencia de Mikel Arteta y su incansable ambición de llevar al club a lo más alto. Mantener y desarrollar a las jóvenes estrellas sigue siendo una parte fundamental de la política del club para alcanzar los grandes objetivos marcados por el entrenador londinense.

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