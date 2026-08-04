Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernos

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Las tarjetas gráficas con 4 GB de memoria ponen a prueba sus capacidades en juegos modernos

Mientras los requisitos de los juegos para PC han aumentado considerablemente en los últimos años, la capacidad de memoria de vídeo de una tarjeta gráfica cobra cada vez más importancia. Los expertos de Tom’s Hardware realizaron pruebas prácticas específicas para determinar qué rendimiento ofrecen actualmente los dispositivos con 4 GB de memoria de vídeo. Este estudio es un paso importante para comprender cómo pueden ejecutar juegos modernos las GPU con capacidades limitadas. Ixbt.com informa sobre ello.

Como se sabe, recientemente se anunció la tarjeta gráfica Radeon RX 9050 4GB, equipada con 4 GB de memoria. Sin embargo, este modelo no estaba destinado a la venta minorista general. Para las pruebas, se seleccionaron en su lugar dos modelos conocidos de su época: la GeForce GTX 1650 Super y la Radeon RX 6500 XT. Aunque los autores no realizaron un análisis exhaustivo, probaron varios juegos populares de esports y el exigente Cyberpunk 2077.

Resultados de las pruebas sincronizadas y los juegos

Según las pruebas realizadas, la tarjeta gráfica de AMD fue notablemente más rápida que su rival, la GeForce GTX 1650 Super, en juegos online populares como Fortnite, Apex Legends y Counter-Strike 2. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en Cyberpunk 2077, un título especialmente exigente a nivel gráfico, donde los resultados se invirtieron.

Los expertos no se limitaron a iniciar los juegos, sino que seleccionaron los ajustes gráficos óptimos para cada modelo y midieron con precisión el consumo de memoria mediante el programa HWiNFO64. Los resultados demostraron que las tarjetas con poca memoria también pueden ofrecer un rendimiento satisfactorio con el enfoque adecuado.

Ajustes gráficos y consumo de memoria

En Fortnite, concretamente, al activar el formato Full HD, la tecnología de escalado XeSS Quality y ajustes gráficos medios, el rendimiento se mantuvo en un buen nivel y el consumo de memoria apenas superó los 4 GB. En Apex Legends se observó una situación similar: fue posible utilizar ajustes altos incluso sin ningún upscaler, mientras que el consumo de memoria quedó ligeramente por debajo de 4 GB.

En cambio, en Cyberpunk 2077 los especialistas tuvieron que utilizar ajustes gráficos bajos y el modo XeSS 2.0 Balanced. Aun así, el consumo de memoria de ambas tarjetas gráficas superó los 5 GB. No obstante, los autores de las pruebas destacaron que la experiencia de juego fue, en general, cómoda.

Según los especialistas, estas pruebas no pueden mostrar plenamente las capacidades de la nueva Radeon RX 6500 XT ni de otros modelos similares, ya que las GPU de nueva generación cuentan con una arquitectura mucho más potente. Aun así, está claro que una memoria de 4 GB seguirá siendo un factor limitante importante para los juegos modernos en el futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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