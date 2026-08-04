Liverpool afronta un problema en el mercado y prepara un plan B

Liverpool, uno de los grandes clubes de la Premier League inglesa, está dando pasos importantes para reforzar su plantilla durante el mercado de verano y encontrar un jugador de garantías para su línea ofensiva. Según información publicada por CaughtOffside, los Reds continúan negociando para fichar a Bradley Barcola, delantero del Paris Saint-Germain, pero ambas partes aún no han llegado a un acuerdo sobre la cantidad exigida. Goal.com informa .

El club parisino exige una cifra descomunal de entre 140 y 145 millones de libras esterlinas por el talentoso futbolista francés. Por su parte, la directiva del Liverpool ha indicado que está dispuesta a invertir alrededor de 100 millones de euros en el traspaso. Sin embargo, la enorme diferencia entre las exigencias económicas de ambos clubes dificulta las negociaciones y pone en duda la operación.

El interés por Bradley Barcola y el principal problema

A sus 23 años, Bradley Barcola encaja a la perfección en los planes tácticos del cuerpo técnico del Liverpool gracias a su gran velocidad, sus rápidas acciones con el balón en las bandas y su capacidad para jugar indistintamente por ambos extremos. El propio futbolista tampoco se opondría a incorporarse al proyecto del club de Merseyside.

Sin embargo, el elevado precio fijado por el Paris Saint-Germain está obligando a la directiva del Liverpool a estudiar con urgencia otras alternativas. Perder tiempo persiguiendo un solo acuerdo hasta los últimos días del mercado podría perjudicar el potencial ofensivo del equipo en la nueva temporada.

Rayan, del Bournemouth, es la principal alternativa

Si las negociaciones con el Paris Saint-Germain llegan definitivamente a un punto muerto, el Liverpool centrará su atención en Rayan , delantero brasileño del Bournemouth, como plan B. El extremo de 20 años ya ha sido señalado por los Reds como su principal alternativa.

Según la fuente, el Liverpool ya ha alcanzado un acuerdo preliminar con el joven futbolista sobre las condiciones de su contrato. Rayan se adaptó rápidamente al fútbol inglés y llamó la atención por su fortaleza física y su velocidad.

Con el objetivo de reforzar la plantilla antes de la nueva temporada, el Liverpool ya ha incorporado al defensa Jérémy Jacquet y al extremo Víctor Muñoz. Sin embargo, estos fichajes no bastan para cubrir por completo el vacío dejado por Mohamed Salah, que abandonó el equipo, por lo que la directiva sigue buscando otra estrella para el ataque.