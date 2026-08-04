El raro virus Bourbon se detecta por primera vez en Nueva York

Se confirmó en el estado de Nueva York, Estados Unidos, el primer caso humano registrado del raro virus Bourbon, transmitido por garrapatas. La enfermedad fue diagnosticada en un hombre de 67 años residente en Long Island, quien enfermó tras la picadura de una garrapata «estrella solitaria» mientras trabajaba en su jardín.

El paciente presentó inicialmente fiebre alta, fuertes dolores de cabeza, debilidad y otros síntomas. Como los signos de la enfermedad se parecían a los de otras infecciones transmitidas por garrapatas, el diagnóstico fue complicado. Posteriormente, pruebas especializadas confirmaron la presencia del virus Bourbon.

Los expertosseñalan que el principal vector del virus es la garrapata Amblyomma americanum, conocida como «estrella solitaria». Las investigaciones han demostrado que el virus está presente desde al menos 2019 entre las garrapatas y los ciervos de cola blanca de Long Island.

El virus Bourbon se identificó por primera vez en 2014 en el condado de Bourbon, Kansas. Hasta ahora, los casos en humanos han sido muy poco frecuentes. Sin embargo, los científicos creen que la enfermedad podría estar más extendida de lo que indican las estadísticas oficiales. La falta de pruebas comerciales comunes para detectar el virus también podría explicar esta situación.

Por ahora no existe una vacuna específica ni un tratamiento aprobado contra el virus Bourbon. Por ello, los especialistas destacan la importancia de protegerse de las picaduras de garrapata, usar ropa que cubra el cuerpo en la naturaleza y revisarse regularmente.