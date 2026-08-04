Chelsea podría ceder a Mykhailo Mudryk a Francia

El equipo de Chelsea estudia seriamente ceder al extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, que regresa tras una suspensión, al club francés Strasbourg para que recupere minutos y confianza. La decisión busca evitar que el jugador se incorpore de inmediato a una competición tan intensa como la Premier League inglesa después de un largo periodo de inactividad. Goal.com informa .

Según Foot Mercato, el futbolista no había disputado partidos oficiales desde que se detectó una sustancia prohibida, el meldonio. Aunque inicialmente se le impuso una dura sanción de cuatro años, el caso se resolvió con éxito tras un complejo proceso de apelación y la prohibición fue anulada. Ahora, la directiva del club planea evaluar por completo el estado físico del jugador antes de tomar una decisión definitiva.

Un entorno conocido y competencia en Francia

La plantilla del club londinense se reforzó considerablemente durante el mercado de fichajes con jugadores como Danny Welbeck y el joven delantero Morgan Rogers. Como resultado, la competencia es muy alta en el equipo dirigido por Xabi Alonso y, aunque el ucraniano destaque en los entrenamientos, parece poco probable que tenga minutos garantizados en el once titular.

Strasbourg es un entorno conocido para el futbolista, ya que el club francés forma parte de la red BlueCo. Un préstamo temporal a la Ligue 1 permitiría a Mykhailo recuperar su valor de mercado, su condición física y su estabilidad mental sin una presión excesiva, según se señala.

Otros pretendientes y perspectivas de futuro

Aunque marcharse al campeonato francés parece una opción lógica, el extremo detambién despierta el interés de otros clubes europeos, que siguen de cerca su situación. Según TalkSPORT, Coventry City, recién ascendido a la Premier League, y otros dos clubes ingleses estudian la posibilidad de incorporarlo mediante una cesión nacional.

Si el jugador desea permanecer en Inglaterra, estas opciones también podrían cobrar importancia. Sin embargo, el club londinense aborda con cautela las cesiones nacionales para no reforzar a sus rivales. Por ello, una cesión a Strasbourg bajo un control estricto sigue siendo la solución más segura y adecuada para la directiva de Chelsea.