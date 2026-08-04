El Chelsea de Londres continúa con éxito su campaña de fichajes para reforzar la plantilla. El equipo ha incorporado al defensa central francés de 26 años Maxence Lacroix, que jugaba en el Crystal Palace. El traspaso asciende a 52 millones de libras esterlinas y el futbolista ha firmado un contrato de seis años con el club de Stamford Bridge, hasta 2032. Goal.com informa de ello.

En una entrevista concedida a la página web oficial del club, el ex capitán del Chelsea, Gary Cahill, valoró muy positivamente el fichaje y lo calificó como un paso muy sensato para el equipo. Según Cahill, el defensa, que terminó cuarto con la selección francesa en el Mundial y rindió a buen nivel durante el torneo, tiene la edad perfecta y la experiencia suficiente para dar un nuevo salto en su carrera.

Una nueva era bajo el mando de Xabi Alonso

El fichaje de Maxence Lacroix forma parte de los importantes cambios en la plantilla que el entrenador Xabi Alonso está llevando a cabo durante el mercado de verano. Además del francés, jugadores experimentados como Morgan Rogers, Danny Welbeck y Jordan Henderson también se incorporaron al equipo este verano. Esto demuestra que el técnico del Chelsea está decidido a luchar por mejores resultados la próxima temporada.

Gary Cahill asegura que la experiencia de Lacroix en la Premier League y en el fútbol internacional le ayudará a adaptarse rápidamente a su nuevo equipo. El defensa ha mostrado un rendimiento constante con el Crystal Palace y se ha acostumbrado plenamente a las exigencias del campeonato inglés. Ahora tiene la oportunidad de elevar aún más su nivel y luchar por títulos con un grande del fútbol.

La participación de la selección francesa en el Mundial también elevó la reputación del defensa y lo situó entre los mejores futbolistas del mundo. Según Cahill, al igual que le ocurrió a él cuando fichó por el Chelsea, este traspaso abrirá una nueva página en la carrera de Maxence y lo convertirá en un jugador aún más fuerte.

El refuerzo de la plantilla del Chelsea antes de la nueva temporada está siendo recibido positivamente por aficionados y expertos. Bajo la dirección de Xabi Alonso, se espera que Maxence Lacroix, decidido a mostrar todo su potencial, se convierta en una de las figuras clave para garantizar la solidez de la defensa del club londinense.