Elon Musk inicia la construcción del Advanced Technology Chip Fab en Texas

En Texas, Estados Unidos, la construcción del centro de investigación Advanced Technology Chip Fab (ATCF), destinado a desarrollar las tecnologías de semiconductores del futuro, avanza a gran velocidad. En Internet han aparecido nuevas imágenes aéreas de este enorme complejo. Sobre ello, Ixbt.com informa .

En un vídeo y varias fotografías publicados por el bloguero Jo Tegtmayer, que informa periódicamente sobre la construcción de Giga Texas y del puerto espacial Starbase, se aprecia claramente el aspecto del futuro complejo. Actualmente continúan los trabajos de cimentación en el lugar, se transportan materiales de construcción y se prepara la siguiente fase.

Grandes inversiones y asociaciones

Según los datos disponibles, el proyecto ATCF se presentó oficialmente el 21 de marzo de 2026. La actividad en el emplazamiento ha aumentado considerablemente en los últimos días, algo que también confirma la tramitación de permisos para construir cuatro nuevos edificios temporales destinados a los contratistas y a las oficinas provisionales de Tesla

Este complejo es la primera etapa del ambicioso proyecto Terafab de Elon Musk, centrado en crear sus propios chips de inteligencia artificial. Según los medios, Tesla, SpaceX, xAI e Intel unirán sus fuerzas para construir este complejo de semiconductores.

Tecnologías del futuro e inteligencia artificial

El coste de financiación de la primera fase del proyecto se estima en unos 55 mil millones de dólares. Una vez que alcance su plena capacidad, se espera que la inversión total llegue a 119 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las mayores iniciativas industriales del mundo.

Está previsto que el centro ATCF integre en un único ciclo chips lógicos, memoria y tecnologías avanzadas de encapsulado de microchips. Los aceleradores de inteligencia artificial fabricados allí se utilizarán en vehículos eléctricos Tesla, robotaxis, robots humanoides Optimus y centros de datos de inteligencia artificial.

Anteriormente, el director ejecutivo de ASML, Christophe Fouquet, confirmó que había negociado con Elon Musk la construcción de uno de los mayores centros de producción de semiconductores del mundo. La creación de esta infraestructura será fundamental en el futuro para suministrar chips de alto rendimiento a proyectos espaciales y terrestres.