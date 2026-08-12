El Bayern Múnich firma un contrato de larga duración con un talento senegalés de 18 años

El Bayern Múnich ha realizado un fichaje prometedor para reforzar aún más su centro del campo. Según informó Bild, el gigante alemán anunció oficialmente el traspaso del joven talento senegalés de 18 años Bara Sapoko Ndiaye. El centrocampista firmó con el club un contrato de larga duración hasta el verano de 2031. Esta información, Goal.com el medio la informa.

Este fichaje se considera una importante inversión de la directiva del club de cara al futuro. Se espera que Ndiaye ocupe el puesto dejado por la salida de Leon Goretzka, experimentado centrocampista que defendió los colores del Bayern durante las últimas ocho temporadas en Múnich. El nuevo jugador aportará un entorno competitivo junto a los futbolistas más experimentados del equipo.

El nuevo talento y su papel en el equipo

El joven futbolista captó la atención de especialistas y aficionados nada más llegar. Ya ha recibido el prestigioso apodo de «el Goretzka senegalés». Esta comparación reconoce su fortaleza física, su movilidad sobre el terreno de juego y su capacidad para leer el partido.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ya venía siguiendo las cualidades de este futbolista. Durante su primera cesión procedente del club Gambinos Stars Africa, el jugador impresionó al cuerpo técnico con su velocidad y su inteligencia de juego. Aunque el traspaso se confirmó oficialmente esta semana, Ndiaye ya participó en las concentraciones de pretemporada del equipo en Asia y Tegernsee, y tuvo tiempo de adaptarse a la plantilla.

La política de cantera del club y la tradición senegalesa

La llegada de Bara Sapoko Ndiaye continúa una nueva tradición que se está consolidando en el club muniqués. Sigue los pasos de Bouna Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson, quien vistió la camiseta del Bayern durante la temporada 2025-2026.

Además, este fichaje encaja plenamente con la estrategia del club de apostar por jóvenes talentos. En el Allianz Arena, Ndiaye jugará junto a prometedores futbolistas de su generación como Lennart Karl, David Santos Dayber, Cassiano Kiala, Maicon Cardoso y Wisdom Mike. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, destacó especialmente el carácter positivo del jugador, tanto dentro como fuera del terreno de juego.