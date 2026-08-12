El Bayern Múnich firma un contrato de larga duración con un talento senegalés de 18 años

·36·Deportes
El Bayern Múnich firma un contrato de larga duración con un talento senegalés de 18 años

El Bayern Múnich ha realizado un fichaje prometedor para reforzar aún más su centro del campo. Según informó Bild, el gigante alemán anunció oficialmente el traspaso del joven talento senegalés de 18 años Bara Sapoko Ndiaye. El centrocampista firmó con el club un contrato de larga duración hasta el verano de 2031. Esta información, Goal.com el medio la informa.

Este fichaje se considera una importante inversión de la directiva del club de cara al futuro. Se espera que Ndiaye ocupe el puesto dejado por la salida de Leon Goretzka, experimentado centrocampista que defendió los colores del Bayern durante las últimas ocho temporadas en Múnich. El nuevo jugador aportará un entorno competitivo junto a los futbolistas más experimentados del equipo.

El nuevo talento y su papel en el equipo

El joven futbolista captó la atención de especialistas y aficionados nada más llegar. Ya ha recibido el prestigioso apodo de «el Goretzka senegalés». Esta comparación reconoce su fortaleza física, su movilidad sobre el terreno de juego y su capacidad para leer el partido.

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ya venía siguiendo las cualidades de este futbolista. Durante su primera cesión procedente del club Gambinos Stars Africa, el jugador impresionó al cuerpo técnico con su velocidad y su inteligencia de juego. Aunque el traspaso se confirmó oficialmente esta semana, Ndiaye ya participó en las concentraciones de pretemporada del equipo en Asia y Tegernsee, y tuvo tiempo de adaptarse a la plantilla.

La política de cantera del club y la tradición senegalesa

La llegada de Bara Sapoko Ndiaye continúa una nueva tradición que se está consolidando en el club muniqués. Sigue los pasos de Bouna Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson, quien vistió la camiseta del Bayern durante la temporada 2025-2026.

Además, este fichaje encaja plenamente con la estrategia del club de apostar por jóvenes talentos. En el Allianz Arena, Ndiaye jugará junto a prometedores futbolistas de su generación como Lennart Karl, David Santos Dayber, Cassiano Kiala, Maicon Cardoso y Wisdom Mike. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, destacó especialmente el carácter positivo del jugador, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Bayern MúnichVincent KompanyBara Sapoko NdiayeBundesligaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Traspaso de Lautaro Martínez: la situación en torno al Barcelona y el InterTraspaso de Lautaro Martínez: la situación en torno al Barcelona y el InterHoy, 16:14Lautaro Martínez y el Barcelona: Deco se reunió con su agenteLautaro Martínez y el Barcelona: Deco se reunió con su agenteHoy, 15:53Kristian Kofane reacciona a los rumores de fichaje por el Arsenal y al precio de 100 millonesKristian Kofane reacciona a los rumores de fichaje por el Arsenal y al precio de 100 millonesHoy, 15:39Napoli, cerca de fichar a Benoît BadiashileNapoli, cerca de fichar a Benoît BadiashileHoy, 15:18Chelsea incorpora a otro futbolista en el mercado de fichajes de veranoChelsea incorpora a otro futbolista en el mercado de fichajes de veranoHoy, 14:19El futuro de Mike Maignan, en duda: Al-Nassr aspira a fichar al porteroEl futuro de Mike Maignan, en duda: Al-Nassr aspira a fichar al porteroHoy, 13:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal