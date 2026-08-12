Virgil van Dijk aconseja al nuevo talento del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, aconsejó al joven defensa del club Ifeanyi Ndukve que considere su próximo préstamo como una etapa importante de aprendizaje. Aunque el futbolista austríaco de dieciocho años destacó durante la pretemporada, no podrá disputar partidos oficiales. Goal.com informa de ello.

Según The Athletic, el joven defensa central, procedente del Austria Wien, causó una impresión positiva en el cuerpo técnico durante la concentración en Estados Unidos. Ofreció actuaciones sólidas contra Sunderland, Wrexham, Leeds United y Mónaco.

Problemas con el permiso y opción de préstamo

La principal razón por la que Ifeanyi Ndukve no puede jugar de inmediato con el Liverpool está relacionada con los requisitos de la Federación Inglesa de Fútbol para obtener el permiso de trabajo. Según las normas, un jugador debe sumar 15 puntos en determinados criterios, pero el joven defensa todavía no ha alcanzado ese umbral.

Por ese motivo, la directiva del club planea ceder al futbolista a otro equipo. Según Virgil van Dijk, esta situación será un paso importante para el crecimiento profesional del joven jugador y para que pueda consolidarse en el futuro en el primer equipo.

Fuerte interés de clubes europeos

Actualmente, varios pretendientes importantes de Europa compiten por fichar a Ndukve. Según la fuente, clubes de la Bundesliga alemana, de la liga portuguesa y del campeonato danés quieren incorporar al futbolista de dieciocho años.

Si el jugador llega a una liga más competitiva, podría sumar antes los puntos necesarios y tener la oportunidad de regresar plenamente al Liverpool en 2027. Esto sentaría las bases de su futura carrera.

Otros cambios en el equipo

Virgil van Dijk también habló de los otros nuevos jugadores presentes en la ciudad deportiva del Liverpool. En particular, se refirió a los futbolistas que se han incorporado al equipo y al estado de Jeremy Jacquet, que continúa recuperándose de una lesión.

El capitán señaló que ha hablado con Jacquet y espera que el joven defensa regrese pronto a los entrenamientos con el grupo. El cuerpo técnico del Liverpool mantiene bajo supervisión a todos los jóvenes talentos para garantizar la profundidad de la plantilla durante la temporada.