La nave espacial Starship podría transportar 10 millones de toneladas de carga al año

Como parte de sus ambiciosos planes, Elon Musk Starship ha declarado que los sistemas de cohetes podrían llegar a transportar hasta 10 millones de toneladas de carga útil a la órbita terrestre cada año. Según Ixbt.com, una cifra tan enorme sería un factor clave para construir en el futuro una civilización independiente en la Luna, Marte y otros cuerpos celestes. Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, si la humanidad quiere convertirse en una especie multiplanetaria capaz de autoabastecerse, será necesario transportar al espacio una cantidad de carga de ese tamaño. En opinión de Musk, si no fuera posible enviar millones de toneladas de carga a la órbita terrestre, tampoco sería posible construir bases estables en otros planetas.

Logística espacial y calendario de lanzamientos

SpaceX planea lanzar sus naves Starship más de una vez por hora de media, es decir, más de 10 000 veces al año, para hacer realidad sus enormes ambiciones. Si cada vuelo puede transportar más de 200 toneladas de carga, esta elevada intensidad permitiría alcanzar el objetivo de varios millones de toneladas.

Para mantener un ritmo de vuelos sin precedentes, la empresa se está preparando seriamente para producir sus naves-cohete en masa. Se espera que las nuevas fábricas Gigabay puedan ensamblar hasta 10 000 naves espaciales de este tipo al año, lo que supondría el mayor salto industrial de la historia de la astronáutica.

Perspectivas de la colonización de Marte

Las cifras mencionadas por Elon Musk están estrechamente vinculadas a su visión conceptual de un futuro multiplanetario. El empresario había estimado anteriormente que el umbral mínimo para una colonia independiente y autosuficiente en Marte debía ser de al menos 100 000 personas y 1 millón de toneladas de carga.

La realización de este proyecto abriría las puertas de una nueva era, no solo para SpaceX, sino para toda la humanidad. Se prevé que las tecnologías actualmente en desarrollo transformen radicalmente la logística entre la Tierra y el espacio y conviertan a la humanidad en una auténtica civilización espacial.