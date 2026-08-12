La nave espacial Starship podría transportar 10 millones de toneladas de carga al año

·47·Tecnología
La nave espacial Starship podría transportar 10 millones de toneladas de carga al año

Como parte de sus ambiciosos planes, Elon Musk Starship ha declarado que los sistemas de cohetes podrían llegar a transportar hasta 10 millones de toneladas de carga útil a la órbita terrestre cada año. Según Ixbt.com, una cifra tan enorme sería un factor clave para construir en el futuro una civilización independiente en la Luna, Marte y otros cuerpos celestes. Ixbt.com informa .

Según los datos disponibles, si la humanidad quiere convertirse en una especie multiplanetaria capaz de autoabastecerse, será necesario transportar al espacio una cantidad de carga de ese tamaño. En opinión de Musk, si no fuera posible enviar millones de toneladas de carga a la órbita terrestre, tampoco sería posible construir bases estables en otros planetas.

Logística espacial y calendario de lanzamientos

SpaceX planea lanzar sus naves Starship más de una vez por hora de media, es decir, más de 10 000 veces al año, para hacer realidad sus enormes ambiciones. Si cada vuelo puede transportar más de 200 toneladas de carga, esta elevada intensidad permitiría alcanzar el objetivo de varios millones de toneladas.

Para mantener un ritmo de vuelos sin precedentes, la empresa se está preparando seriamente para producir sus naves-cohete en masa. Se espera que las nuevas fábricas Gigabay puedan ensamblar hasta 10 000 naves espaciales de este tipo al año, lo que supondría el mayor salto industrial de la historia de la astronáutica.

Perspectivas de la colonización de Marte

Las cifras mencionadas por Elon Musk están estrechamente vinculadas a su visión conceptual de un futuro multiplanetario. El empresario había estimado anteriormente que el umbral mínimo para una colonia independiente y autosuficiente en Marte debía ser de al menos 100 000 personas y 1 millón de toneladas de carga.

La realización de este proyecto abriría las puertas de una nueva era, no solo para SpaceX, sino para toda la humanidad. Se prevé que las tecnologías actualmente en desarrollo transformen radicalmente la logística entre la Tierra y el espacio y conviertan a la humanidad en una auténtica civilización espacial.

StarshipElon MuskSpaceXMarteEspacio
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer díaEl smartphone Redmi K100 Pro Max bate un récord desde el primer díaHoy, 15:52El futuro de SpaceX se vincula con la inteligencia artificialEl futuro de SpaceX se vincula con la inteligencia artificialHoy, 15:27Calentadores de agua inteligentes: Reservoir presenta un nuevo dispositivo para el hogar y la red eléctricaCalentadores de agua inteligentes: Reservoir presenta un nuevo dispositivo para el hogar y la red eléctricaHoy, 15:20Starlink se lanza en 167 países y aumenta el número de usuariosStarlink se lanza en 167 países y aumenta el número de usuariosHoy, 14:55Se revela una semana laboral de 90 horas en empresas de IASe revela una semana laboral de 90 horas en empresas de IAHoy, 14:20China instala el rotor de turbina hidráulica más grande del mundoChina instala el rotor de turbina hidráulica más grande del mundoHoy, 13:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños