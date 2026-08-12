Critican el fichaje del nuevo portero del Arsenal

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Critican el fichaje del nuevo portero del Arsenal

El fichaje del guardameta francés Illan Meslier, que llegó al Arsenal durante el mercado de verano, ha provocado un intenso debate en el mundo del fútbol. El portero de 26 años se incorporó a los Gunners como agente libre tras finalizar su contrato con Leeds United, pero su decisión de aceptar un papel de suplente recibió duras críticas de expertos y exjugadores. Según Metro, el exguardameta del club Graham Stack criticó abiertamente el fichaje y puso en duda las ambiciones profesionales del jugador. Goal.com informa .

Cabe recordar que Illan Meslier disputó 215 partidos con Leeds United en los últimos años y acumuló una amplia experiencia en la Premier League. Tras incorporarse al equipo de Mikel Arteta, estaba considerado una alternativa suplente experimentada y competitiva para David Raya y Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, según Graham Stack, que un guardameta acostumbrado a ser titular acepte convertirse simplemente en el tercer portero demuestra que su determinación por ganar podría haberse debilitado.

Sorprende que un jugador experimentado elija ser suplente

En una entrevista, el exguardameta no ocultó su sorpresa por la decisión del francés. En su opinión, un jugador con suficiente experiencia y adaptado a una liga exigente parece estar renunciando a la continuidad y prefiriendo evitar la presión. Stack considera que, con este paso, Illan Meslier podría haber iniciado un declive en su carrera.

«Le pediría explicaciones, porque realmente no entiendo las decisiones de este portero», recoge Metro citando a Graham Stack. El exguardameta añadió que un jugador de calidad y conocedor del nivel de la Premier League no debería conformarse con el puesto de tercer portero, ya que ese papel no encaja con sus ambiciones profesionales.

El futuro de la academia y el destino de los jóvenes

Los intereses de la academia del Arsenal también fueron señalados como otro punto delicado del fichaje. La llegada de Illan Meslier afectó a la situación de Tommy Setford, un guardameta de 20 años formado en el club. Se espera que sea cedido a otro equipo para disfrutar de minutos. Esto plantea dudas sobre la decisión del club de recurrir constantemente a jugadores externos en lugar de aprovechar sus propios recursos.

Según Graham Stack, un grande como el Arsenal debería formar en su academia a su tercer portero. «De acuerdo, tiene experiencia, pero las posibilidades de que juegue son muy bajas. Mi pregunta es: ¿no hay en el Arsenal otro guardameta local capaz de cumplir esa función? ¿A qué se dedican entonces en la academia?», cuestionó el exguardameta.

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