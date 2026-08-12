El futuro de Mike Maignan, en duda: Al-Nassr aspira a fichar al portero

Mike Maignan, portero titular y uno de los capitanes del AC Milan, ha empezado a pensar seriamente en su futuro en el club debido a su descontento con los cambios internos. Según La Gazzetta dello Sport, el club saudí Al-Nassr está muy interesado en el guardameta francés y prepara una oferta de traspaso. Así lo informa Goal.com.

Las relaciones con la directiva del club se han tensado tras los acontecimientos convulsos del final de la pasada temporada. A pesar de ser uno de los jugadores clave del AC Milan, las últimas decisiones de la directiva han generado desconcierto en Mike Maignan.

Cambios en el cuerpo técnico y motivos del descontento

El principal motivo del descontento de Maignan son los cambios radicales realizados en el cuerpo técnico en mayo. En aquel momento, el entrenador Massimiliano Allegri, el director deportivo Igli Tare y el veterano entrenador de porteros Claudio Filippi fueron destituidos.

El jugador francés había establecido una relación profesional especialmente sólida con Claudio Filippi y, gracias a su ayuda, se había convertido en uno de los mejores porteros de Europa. La temporada pasada, el jugador rechazó una oferta del Chelsea debido a Allegri y a la estructura directiva existente. Ahora está estudiando sus opciones.

El interés de Al-Nassr y su poder financiero

El club saudí Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, busca un portero de talla mundial que pueda sustituir a Bento en la plantilla. El poder financiero de la liga saudí podría suponer un serio desafío para el AC Milan, que podría tener dificultades para resistir una posible competencia por Maignan, uno de los jugadores mejor pagados del equipo.

Otro factor que ha intensificado los rumores de traspaso es que Maignan y su compañero Adrien Rabiot retrasaron su regreso a los entrenamientos. Los jugadores, que debían llegar a la ciudad deportiva de Milanello el 12 de agosto, aplazaron su llegada hasta el 16 de agosto. Aunque el club explicó que se trataba de unas vacaciones adicionales tras el Mundial, el episodio refleja el vínculo de los jugadores con el anterior cuerpo técnico y su descontento.

Contrato y preocupación de los aficionados

Sobre el papel, el AC Milan parte con una posición favorable, ya que a comienzos de año firmó con Maignan un contrato de larga duración hasta junio de 2031. Con un salario anual de unos 7 millones de euros, incluidos los bonus, el actual acuerdo del portero permitía al club resolver la situación de la portería durante la próxima década.

Desde su llegada en 2021 para sustituir a Gianluigi Donnarumma, Maignan se ha convertido en uno de los favoritos de la afición. La posibilidad de su salida preocupa a los seguidores rossoneri. Antes del inicio de la nueva temporada, la directiva del AC Milan tendrá que reunirse con el jugador para hablar de un plan claro para su futuro.