Los datos de 15 millones de ciudadanos kazajos habrían sido puestos a la venta en la dark web

El 12 de agosto de 2026, en el canal de Telegram Mash de Kazajistán apareció un mensaje que informaba de que datos personales de 15 millones de ciudadanos kazajos habían sido puestos a la venta en la dark web.

Según el mensaje, estos datos corresponden a casi tres cuartas partes de la población de Kazajistán. En la dark web, un usuario que opera bajo el seudónimo shymzz13 afirmó haber obtenido esta base de datos mediante el hackeo del sistema estatal de administración electrónica eGov.

Según la información disponible, un archivo de 2,7 gigabytes contiene 47 millones de líneas de datos. Se afirma que incluye datos de pasaportes, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, lugares de trabajo, copias de documentos y contraseñas de ciudadanos.

El vendedor valoró esta base de datos en 0,5 bitcoines, es decir, aproximadamente 32.000 dólares.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de Kazajistán declaró que esta información aún no estaba confirmada. El ministerio indicó que, junto con los servicios pertinentes, está realizando una verificación técnica de los datos difundidos. En particular, se están analizando las muestras incluidas en el anuncio para determinar su origen.

Representantes del ministerio señalaron que, por el momento, no existen pruebas que confirmen que los sistemas de información de eGov hayan sido hackeados o que esta base de datos se haya obtenido directamente de eGov.

El organismo también señaló que algunos datos difundidos no coinciden con la estructura y el formato de la información del sistema de administración electrónica. En particular, indicó que eGov no almacena copias escaneadas de pasaportes en la forma alegada y que los documentos digitales utilizan otro formato.

El ministerio subrayó que la afirmación del usuario de la dark web de que la base de datos se obtuvo mediante el hackeo de eGov no constituye por sí sola una prueba de que el sistema haya sido vulnerado.

La verificación técnica continúa actualmente. Se espera que se facilite información adicional una vez concluya.

El ministerio recomendó a los ciudadanos de Kazajistán seguir las normas de seguridad digital. En particular, pidió no compartir con terceros códigos SMS, contraseñas ni datos de firma electrónica, no abrir enlaces sospechosos y no utilizar la misma contraseña en distintos servicios.